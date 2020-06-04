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Известия.ru

Американские журналисты назвали B-1B «проблемой для российского флота»

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Стратегические бомбардировщики В-1В Lancer ВВС США могут создать «серьезную проблему» для российского флота, сообщило в понедельник, 1 июня, издание The Drive.

В ходе майских полетов с союзниками над акваторией Черного моря бомбардировщики B-1B Lancer военно-воздушных сил США отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника.

Такие учения, по мнению автора статьи, продемонстрировали возможности самолета, который может «представлять особенно серьезную проблему для российского флота», и отправка B-1B в Черноморский регион является «очевидным сигналом» для России.

29 мая американские стратегические бомбардировщики В-1В впервые пролетели над Украиной. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Он отметил, что активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи российских границ возросла.

Две пары украинских истребителей Су-27 и МиГ-29 сопроводили стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer от польской границы. B-1B Lancer поднялись в воздух с американской авиабазы Ellsworth, перелетели через Атлантику и территорию европейских стран. Над Черным морем стратегические бомбардировщики сопроводили истребители из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа РФ.

После того как российские самолеты приблизились к В-1В на безопасное расстояние, самолеты ВВС США изменили направление полета от госграницы РФ, отмечает «Газета.ру».

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