2 июня 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ № 355 "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" ( текст ).

Со стороны bmpd укажем, что, насколько можно судить, основным моментом данных "Основ" является фактически расширение условий возможности применения ядерного оружия со стороны Российской Федерации, в том числе применения первым.

В частности в пункте 13 "Основ" указывается, что "Российская Федерация осуществляет ядерное сдерживание в отношении отдельных государств и военных коалиций (блоков, союзов), которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника и обладают ядерным оружием и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения" (выделено нами).

В пункте 19 условиями, "определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия", определяются:

"а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

б) применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;

в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Если формулировки параграфа "г" являются уже традиционными для российских документов, то в определениях параграфов "а" и "в" бросается в глаза, что не оговаривается ядерный характер "стартующих баллистических ракет" или "воздействия противника", - более того, определение о "старте баллистических ракет" может быть применено к баллистическим ракетам любых классов вплоть до тактических и оперативно-тактических.

Обращает также внимание пункт 4 о том, что государственная политика в области ядерного сдерживания направлена "в случае возникновения военного конфликта - [на] недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях", - фактически представляет собой в указанной формулировке движение в сторону столь популярных на Западе теорий о русской концепции "эскадации ради деэскалации", и в данном виде также де-факто расширяет диапазон возможных условий для применения ядерного оружия первыми.

В целом, как мы уже отмечали, российская доктринальная стратегическая мысль в вопросах применения ядерного оружия в складывающихся реалиях соотношения сил в мире неизбежно обречена на дрейф в сторону доктрины одностороннего массированного применения ядерного оружия первым в духе американской доктрины "массированного возмездия" 1950-х годов. Такой доктринальный дрейф на данном этапе будет, видимо, проходить через постепенное расширение декларируемых условий возможности одностороннего применения ядерного оружия со стороны Российской Федерации, свидетельством чему и являются утвержденные "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания".