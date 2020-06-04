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Российская газета

Субмарины ТОФ провели "подводную дуэль" в Японском море

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Спасательное судно "Игорь Белоусов"
Спасательное судно "Игорь Белоусов".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Две дизельные подводные лодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели в Японском море плановое учение, во время которого использовали против "неприятеля" противолодочные средства, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Перед обеими субмаринами стояли задачи найти и атаковать лодку условного противника. Причем в роли "неприятеля" побывала каждая из них.

Сначала одна лодка скрытно вошла в назначенный район, обнаружила "вражескую" субмарину и, выбрав позицию, атаковала ее, условно применив торпедное оружие. Атакованная лодка уклонилась и оторвалась от преследования, поставив ложные цели. Затем субмарины поменялись ролями.

Выполнение упражнения в море обеспечивало спасательное судно ТОФ "Игорь Белоусов".


Анна Бондаренко

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Страны
Япония
Продукция
Игорь Белоусов
Проекты
Военные учения
ТОФ
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