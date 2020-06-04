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Российская газета

Британские ВВС сопроводили российские самолеты над Балтийским морем

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Источник изображения: iStock

Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой. Об этом говорится в сообщении на сайте Королевских ВВС.

"Второго июня в небо были подняты истребители Typhoon. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее российские военные неоднократно заявляли, что полеты боевых самолетов проходят строго в соответствии с международными правилами. В странах Балтики из-за отсутствия самолетов для патрулирования, охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй.

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Великобритания
Литва
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EF-2000
Компании
Минoбороны РФ
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