Британские ВВС сопроводили российские самолеты над Балтийским морем

Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой. Об этом говорится в сообщении на сайте Королевских ВВС.

"Второго июня в небо были подняты истребители Typhoon. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее российские военные неоднократно заявляли, что полеты боевых самолетов проходят строго в соответствии с международными правилами. В странах Балтики из-за отсутствия самолетов для патрулирования, охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй.