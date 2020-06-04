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Известия.ru

Воздушно-морские войска: десант готовят для высадки с кораблей

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

С нынешнего года система подготовки ВДВ изменится. Воздушная пехота научится десантироваться с моря: она станет регулярно отрабатывать высадку с кораблей и захват береговых плацдармов. По словам экспертов, это часть масштабной реформы, проходящей сейчас в ВДВ. Ее цель — создание российских мобильных сил, способных действовать по всему миру. По морю проще перебрасывать насыщенные бронетехникой отряды, пояснили специалисты.

С нынешнего года система подготовки ВДВ изменится. Воздушная пехота научится десантироваться с моря: она станет регулярно отрабатывать высадку с кораблей и захват береговых плацдармов. По словам экспертов, это часть масштабной реформы, проходящей сейчас в ВДВ. Ее цель — создание российских мобильных сил, способных действовать по всему миру. По морю проще перебрасывать насыщенные бронетехникой отряды, пояснили специалисты.

ВДВ с моря — в бой

Боевую подготовку ВДВ начнут менять с нынешнего года, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Десантников будут учить захватывать береговые плацдармы, а также высаживаться с кораблей на необорудованное побережье. Первые крупные учения для проверки реформируемых частей проведут в этом году. Пока нововведение отработают на базе 7-й десантно-штурмовой дивизии (дшд), базирующейся в Новороссийске.

Как ранее заявил начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Иван Бувальцев, в нынешнем году на учениях ВДВ будут отрабатывать действия десантно-штурмовых подразделений в качестве морского десанта, с высадкой на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей (БДК).

Новая тактика дает возможность высаживать на берег более насыщенные тяжелой техникой группировки. В отличие от самолета, корабль может перевозить танки и артиллерию, а значит, ударная сила такого подразделения будет выше, пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Еще в годы Великой Отечественной войны практика применения ВДВ показала, что им необходимо осваивать и методы общевойскового боя, и другие элементы десантирования, и не только с летательных аппаратов. Кстати говоря, они тогда участвовали в форсировании преград, так что с водой знакомы, — подчеркнул специалист. — Напомню, что основная боевая техника ВДВ — плавающая, и, естественно, она может преодолевать водные преграды.

В марте этого года на крымском полигоне Опук прошли экспериментальные учения, на которых десант действовал по-новому. Усиленный батальон 7-й дшд с дивизионом самоходной артиллерии и батальоном танков высадились с БДК. 15 самолетов Ил-76 провели десантирование парашютистов, спецназовцев и их бронетехники. Поддержал операцию тактический десант ВДВ, прибывший на вертолетах армейской авиации. Маневры проводили в тесном взаимодействии с силами ВМФ России.

Экспедиционные силы

В последние годы наблюдается усиление боевых возможностей ВДВ — прежде всего за счет десантируемых парашютным способом машин и техники Сухопутных войск, отметил Виктор Мураховский. В состав десантно-штурмовых бригад введены танковые роты и батальоны, появляется более мощная артиллерия, ожидается поступление нового комплекса ПВО.

— По опыту последних десятилетий мы видим, что ВДВ всё чаще используют как мобильные, полностью боеготовые силы, которые могут быть задействованы в любой момент. Можно вспомнить Южную Осетию, Абхазию и Крым. И понимаем, что мобильная компонента должна уметь делать всё, в том числе десантироваться с морских направлений, — заключил эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», ВДВ становятся основой российских сил быстрого реагирования. Вторым их компонентом стала морская пехота. Как и ВДВ, она «тяжелеет», получает современную бронетехнику, в том числе танки. Новые силы готовят к возможности быстрой перегруппировки и развертыванию как в России, так и за рубежом.

Другим направлением реформ в ВДВ стало формирование аэромобильных соединений нового типа. Осенью прошлого года на учениях «Центр-2019» прошел эксперимент по использованию первой такой бригады, оптимизированной для переброски на вертолетах. Ей приданы для этого сразу несколько десятков машин. В отличие от Ил-76, они не только перевозят десантников, пушки и легкую боевую технику, но и поддерживают войска огнем. В дальнейшем на новую структуру хотят перевести и другие десантно-штурмовые части.

Многоцелевая дивизия

7-я десантно-штурмовая — единственная в ВДВ дивизия, классифицированная как горная. Это одно из самых заслуженных соединений, которое ведет свое начало еще с 1945 года. В современной России дшд регулярно принимала участие в боевых операциях. В 1993–1996 годах подразделения дивизии были в составе миротворческих сил в Абхазии. С 1995 по 2004 год сводный батальон участвовал в контртеррористической операции в Чеченской Республике.

Два десантно-штурмовых батальона и две разведроты 7-й дшд имеют повышенный уровень горной подготовки. Они регулярно тренируются в горах Карачаево-Черкесии и совершают многодневные переходы.

Имеется у дивизии и практический опыт морских десантов. Во время операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году три ее батальонные тактические группы оперативно погрузили на БДК в порту Новороссийска.

Три БДК — «Цезарь Куников», «Саратов» и «Ямал» — менее чем через двое суток после начала боевых действий высадили десантников вместе с бронетехникой, артиллерией и зенитными ракетными комплексами на необорудованный пляж в районе абхазской Очамчиры. Неожиданное и быстрое развертывание там ВДВ сорвало планы грузинского командования.

В 2014 году батальоны дивизии перебрасывали в Крым во время операции по воссоединению полуострова с Россией. Прибыли они туда также на БДК Черноморского флота. На следующий год 7-я дшд за заслуги и образцовое служение Отечеству получила от министра обороны Шойгу орден Суворова.

С начала операции в Сирии и по сегодняшний день российские десантники вместе с морской пехотой постоянно защищают военные базы Хмеймим и Тартус.

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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Сирия
Южная Осетия
Продукция
Ил-76
Цезарь Куников
Проекты
Военные учения
ЧФ
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