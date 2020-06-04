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Вестник Мордовии

Почему Т-90МС можно считать лучшим экспортным танком в мире

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Участие в Параде на Красной площади 24 июня принятых на вооружение Российской армии танков Т-90М, по мнению военные экспертов, еще больше повысит интерес и к его экспортному варианту -Т-90МС.

Данный танк с 2015 года участвует в Международных военно-технических форумах "Армия", традиционно привлекая большое внимание представителей различных иностранных государств. Сообщалось, что машина прошла успешные испытания за рубежом. Однако, пока ей предпочитают раннюю версию, хотя на данный момент Т-90МС можно считать лучшим предложением среди представленных на международном рынке образцов.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

У него есть все, что сейчас характерно для самых передовых моделей западных танков: высокая огневая мощь, современная система управления огнем, надежная бронезащита, отличная маневренность - и, в тоже время, существует преимущество в наличии управляемого ракетного вооружения и сравнительно небольшом весе - всего 48 тонн.

Считается, что определенную конкуренцию ему могут составить китайские машины, например VT-4. До недавнего времени их, в основном, приобретали давние партнеры КНР в военно-технической сфере, такие как Таиланд и Пакистан, однако прорыв на нигерийский рынок стал большим успехом Китая.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Правда, здесь вопрос не в технике - продажа "четверок" - это лишь часть большого контракта с Нигерией, куда кроме танков вошли самоходные орудия, реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО, боевые машины пехоты и самолеты.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Российские специалисты уверены: если бы состоялись сравнительные испытания российской техники и зарубежных машин, наши превзошли бы всех. Возможно, поэтому иностранцы избегают соревноваться в открытую.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Нигерия
Пакистан
Россия
Таиланд
Продукция
Т-90 "Владимир"
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