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Завершились испытания израильской оперативно-тактической ракеты LORA

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Завершились испытания БР LORA

Сегодня, 02.06.20, на сайте концерна "Израильская Авиационная Промышленность" (IAI, ТАА) официально опубликовано об успешном завершении испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса с одноступенчатой твердотопливной баллистической ракетой LORA (Long-Range Artillery Weapon System). Испытания проводились в открытом море и, среди прочего, демонстрировали возможности комплекса клиентам. Кто эти клиенты - не сообщается, до сих пор известно о поставке LORA одной стране - Азербайджану.

Дата испытаний не сообщается, указывается лишь, что это было в "прошедшем месяце" (другие источники говорят, что испытания завершились сегодня, под этим может подразумеваться возвращение в порта Израиля судов и кораблей, участвовавших в испытаниях). Также сказано, что испытания проводились с учётом ограничений коронавирусной инфекции COVID-19. Также указывается, что испытания были совместными с МО и ВМС АОИ.

Как видно на видео, сухопутная мобильная ПУ была размещена на гражданском судне. Также на судне размещался КП (command trailer). Испытания включали запуск 2 ракет (dual operational firing trial), одну на дальность 90 км, вторую - на 400 км. Замечу, что в прошлом дальность ракеты указывалась "от 90 до 300 км", впрочем уже тогда многие источники оценивали максимальную дальность именно в 400 км. Замечу, что на практике максимальная дальность связана с массой БЧ, я подробно описывал это в статье "Баллистическая ракета LORA" 2018 г.

По-видимому ракеты испытывались с инертной БЧ. Целями служили поплавки, заранее размещённые на поверхности моря. КВО ракет 10 м, как видно на видео, в одном случае достигнуто прямое поражение цели. На сайте IAI сказано, что точные попадания (utmost precision) достигнуты в обоих стрельбах.

LORA создана заводом MALAM в составе IAI (МАЛАМ - "Маарехот Лехима Мешулявот" - "Комплексные боевые системы"). Может запускаться как с сухопутных, так и с морских ПУ. Кроме ракеты и ПУ, комплекс включает систему управления и контроля и наземное (или морское) вспомогательное оборудование (ground/marine support system).

Вице-президент IAI и гендиректор отделения систем, ракет и космоса Боаз Леви сказал: "Эти сложные испытания, проведенные в рамках ограничений коронавируса, продемонстрировали и доказали передовые возможности IAI и этой системы вооружений. Испытания проведены по полному оперативному сценарию и в их рамках были проверены возможности ракеты по маневрированию, атаке и точности, а также различные разработки и технологические улучшения, выполненные командой инженеров компании".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал испытания: "Параллельно с борьбой против коронавируса мы продолжаем обеспечивать безопасность Израиля, как средствами защиты, так и нападения. Концерн IAI и органы безопасности - молодцы. Успешные испытания стали ещё одной хорошей новостью для граждан Израиля, и плохой - для врагов Израиля".

Ссылки:

  1. LORA Ballistic Missile Firing Trial Completed Successfully, IAI, 02.06.20.
  2. IAI провела испытания ракеты LORA на дальность 400 км, israeldefense, 02.06.20.
  3. Видео: израильская ракета впервые поражает цель на дальность 400 км, ynet, 02.06.20.
  4. Достижение IAI: испытания системы БР прошли успешно, maariv, 02.06.20.
  5. Точность 10 м с дальности 400 км: видео испытаний новой ракеты в открытом море, walla, 02.06.20.
  6. Видео: IAI успешно завершила испытания БР, 7-й канал, 02.06.20.
  7. Попадание в цель - с дальности 400 км: успешные испытания БР, запущенной IAI в открытом море, mako, 02.06.20.
  8. Концерн "Авиационная промышленность" сообщил об успешном испытании комплекса LORA. ВИДЕО. Newsru, 02.06.20.
  9. Израиль испытал баллистическую ракету: впечатляющее видео, mignews, 02.06.20.
  10. Нетаниягу: испытания LORA - плохая новость для врагов, mignews, 02.06.20.
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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Продукция
LORA ОТРК
Компании
IAI
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