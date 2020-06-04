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Военно-промышленный курьер

«Адмирал Касатонов» выпустил из своего «Пакета» первую антиторпеду

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новый российский корабль проекта 22350 в рамках завершающего этапа государственных испытаний, которые проходят сейчас в морских полигонах Балтийского флота, выполнил стрельбу из противолодочного комплекса.

В ходе испытаний малый противолодочный корабль Балтийской военно-морской базы «Алексин» атаковал фрегат учебной торпедой. В свою очередь экипаж «Касатонова» для защиты применил антиторпеду из стоящего на вооружении корабля противолодочного комплекса «Пакет». В результате торпедная атака МПК «Алексин» была успешно отражена.

Комплекс «Пакет» предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед в ближней зоне корабля, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. Комплекс состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах.

«Адмирал Касатонов» – второй российский фрегат проекта 22350. Головной корабль проекта – «Адмирал Горшков» был включен в состав Северного флота в июле 2018 года. Фрегаты данного проекта предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против кораблей и подлодок, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
БФ
СФ
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