ОСК разработала собственный проект нового грузового судна

Объединенная судостроительная корпорация разработала свой первый проект грузового судна, которое будет почти на 100% произведено из российских комплектующих. Проект получил название «Финвал-8000» (пр.23640).

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, включая зерно, контейнеров в самих трюмах и на крышках люков трюмов, опасных грузов и будет иметь класс река-море. Максимальный дедвейт – около 8 тысяч тонн.

Новый проект отвечает самым современным национальным и международным требованиям в области защиты окружающей среды и охраны труда. Судно относится к наиболее востребованному в России классу сухогрузных судов «Волгодон макс». При разработке проекта было уделено внимание оптимизации обводов корпуса судна с целью улучшения пропульсивных качеств судна и снижению расходов топлива.

Степень локализации судна в РФ превысит степень локализации ранее построенных судов аналогичного назначения. Важной особенностью является применение в проекте пропульсивного комплекса, включающего движительно-рулевые колонки и подруливающие устройства, производства Головного филиала НПО «Винт» АО «ЦС «Звездочка», входящего в ОСК. Кроме того, планируется что палубное оборудование для судна поставит ПАО «Пролетарский завод» (входит в ОСК).

Президент ОСК Алексей Рахманов прокомментировал планы корпорации относительно нового продукта: «Для данного сегмента рынка характерны два фактора. Во-первых, суда этого класса активно эксплуатируются, и поскольку многие из них имеют возраст более 40 лет, идёт их постепенное списание. Во-вторых, параллельно с выбытием старой техники по отечественным и зарубежным проектам строятся новые суда, отвечающие современным потребностям судовладельцев. Часть из них создаётся на верфях ОСК. Мы накопили достаточный опыт и готовы предложить судоходным компаниям эффективное в эксплуатации и привлекательное по цене судно смешанного плавания. При этом, стоит отметить, что наша задача сделать конкурентное предложение, поэтому стоимость судна не будет превышать свои ближайшие аналоги. Таким образом, мы рассчитываем, что новое грузовое судно будет пользоваться устойчивым спросом по конкурентной оценке соотношения – «цена-качество – сроки постройки».

Концепция проекта предполагает максимальное использование отечественных материалов и оборудования. К созданию судна будут привлечены создаваемые ОСК центры продуктовой специализации: «ОСК-Интерьер», «ОСК-Движение» и «ОСК-Электромонтажные работы». Постройка может быть организована на нескольких судостроительных заводах Корпорации. Финансировать постройку судов предполагается через кэптивную лизинговую компанию «Машпромлизинг». На текущий момент разработан дизайн-проект и технический проект судна пр.23640, который представлен в Российский морской регистр судоходства. При условии оперативного решения всех административных вопросов потенциальный заказчик сможет получить головное судно уже в 2021 году».

МОСКВА, Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»