Россия предложила НАТО регламентировать понятие «опасное сближение» для авиации и флота

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Как известно, американское военное ведомство часто обвиняет российскую сторону в том, что военные самолёты или корабли «идут на опасное сближение» с самолетами и кораблями США. Зачастую добавляются фразы о «непрофессиональных» действиях военных лётчиков и моряков РФ. При этом, когда речь заходит о том, какое именно сближение (в метрах и конфигурации) считать опасным, в Пентагоне не говорят.

В России предложили решить эту проблему методом регламентирования того минимального расстояния, на которое корабли в море и самолёты в воздухе могут сближаться. Речь идёт о кораблях и самолётах России и стран НАТО.

В ходе брифинга о российском предложении рассказал начальник ГОУ ГШ ВС РФ генерал Сергей Рудской. По его словами, есть готовность зафиксировать совместные правами, по которым будет определяться минимальная дистанция сближения и порядок взаимодействия экипажей.

Генерал Рудской добавил, что уделяется особое внимание реализации инициативы об обоюдном применении транспондеров на средствах боевой авиации при полётах над Балтийским морем.

Российский генерал добавил, что Россия рассчитывает на готовность государств, входящих в Североатлантический военный блок, к конкретным решениям по озвученным вопросам.

Фактически предлагается честно и открыто регламентировать само понятие "опасное сближение".

Пока официальная реакция НАТО на российское предложение не последовала.