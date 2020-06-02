Военный эксперт о пуске Украиной ракеты "Нептун": чуда не произошло

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал испытание Украиной ракеты "Нептун".
Украинское конструкторское бюро "Луч" из концерна "Укроборонопром" накануне отчиталось об успешных испытаниях крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Как сообщил глава КБ Олег Коростелев, пуски осуществлялись по двум целям в Черном море с интервалом в две секунды. По его словам, первая цель находилась в 85 километрах от места пуска, а вторая – в 110 километрах. Коростелев заявил, что на подлете к цели ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и вычислили оптимальную точку поражения.
В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы могут за несколько минут уничтожить Крымский мост.
В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал испытания.