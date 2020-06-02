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РИА Новости

Военный эксперт о пуске Украиной ракеты "Нептун": чуда не произошло

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Пуск украинской ракеты "Нептун"
Пуск украинской ракеты "Нептун".
Источник изображения: © КБ "Луч"

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал испытание Украиной ракеты "Нептун".

Украинское конструкторское бюро "Луч" из концерна "Укроборонопром" накануне отчиталось об успешных испытаниях крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Как сообщил глава КБ Олег Коростелев, пуски осуществлялись по двум целям в Черном море с интервалом в две секунды. По его словам, первая цель находилась в 85 километрах от места пуска, а вторая – в 110 километрах. Коростелев заявил, что на подлете к цели ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и вычислили оптимальную точку поражения.

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы могут за несколько минут уничтожить Крымский мост.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал испытания.

"Ракета "Нептун" – это вариант старой советской ракеты образца семидесятых годов, с ее помощью можно наносить удары по целям на поверхности земли и моря, она способна перекрывать акваторию значительной части Черного моря. На самом деле чуда не произошло. Никто не умаляет знаний инженеров, которые остались на Украине, но надо признать, что за последние тридцать лет они много не добавили. Скорость ракеты относительно небольшая, способность проникать через систему ПВО низкая, точность невысокая. То есть это поколение крылатых ракет сорокалетней давности. И самое главное – важно не только провести серию таких испытаний, но и произвести эти ракеты в нужном количестве, поставить их на вооружение и научить людей управлять ими. Просто испытание старой ракеты само по себе ни о чем не говорит, это рядовое событие. А на фоне того, что украинский ОПК разваливается, армия с трудом приходит в себя, все эти пуски становятся, мягко говоря, неубедительными", – сказал Алексей Подберезкин.
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Страны
Украина
Компании
Луч КБ
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