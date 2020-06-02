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РИА Новости

США за месяц нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России

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Кадр видео перехвата американского B-1B над Черным морем
Кадр видео перехвата американского B-1B над Черным морем.

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. США за месяц существенно нарастили полеты бомбардировщиков B-1B у границ России, в частности, в 10 километрах от Калининградской области, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он отметил, что активность военно-воздушных и военно-морских сил США и их союзников вблизи границ РФ возросла.

"Так, в апреле текущего года осуществлен один полет самолетов стратегической бомбардировочной авиации B-1B вдоль полуострова Камчатка, а в мае зафиксировано уже пять подобных полетов... В ходе данных полетов американские самолеты приближались к границе Калининградской области на расстояние до 10 километров", - сказал Рудской.

Он отметил, что во всех случаях средства противовоздушной обороны РФ обнаруживали стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов. По его словам, расчеты ПВО при приближении стратегических бомбардировщиков США были готовы к немедленному применению.

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