Карантин помешал НАТО провести учения в Прибалтике и на Кавказе

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. НАТО планировала провести военные учения в Прибалтике и на Кавказе накануне 9 мая, этому помешал только карантин из-за COVID-19, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он рассказал, что наиболее крупными из учений НАТО явилась серия учений "Защитник Европы – 2020", в ходе которых предусматривалась переброска в Европу контингента американских войск: более 28 тысяч военных, 287 танков, 449 бронетранспортеров и 95 вертолетов. По словам Рудского, еще 17 стран намечали сформировать свои контингенты войск, а от ОВС НАТО в Европе – привлечь пять многонациональных объединений.

"Необходимо отметить, что направленность учений носит явный антироссийский характер. Например, в ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещенные на территории Российской Федерации", - сказал генерал.

Он также подчеркнул, что при подготовке к учениям "Защитник Европы – 2020" "предпринимались попытки обхода положений Венского документа путем дробления крупного учения на более мелкие и привлечения к маневрам нейтральных государств".