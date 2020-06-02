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РИА Новости

Путин: продукция "Сухого" вызывает "определенную дрожь" у конкурентов

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Продукция "Сухого" является предметом гордости России и вызывает "определенную дрожь" у конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Компания "Сухой" является одним из лидеров нашего авиастроения. Вы выпускаете такие машины, которые являются предметом зависти во многих странах и у наших конкурентов вызывают определенную дрожь. Но в то же время это гордость России без всякого преувеличения", - сказал президент в ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы".

Также Путин выразил надежду, что, несмотря на пандемию коронавируса, предприятия "Сухого" работали "ритмично".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Сухой ПАО
Персоны
Путин Владимир
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