Путин: продукция "Сухого" вызывает "определенную дрожь" у конкурентов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Продукция "Сухого" является предметом гордости России и вызывает "определенную дрожь" у конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Компания "Сухой" является одним из лидеров нашего авиастроения. Вы выпускаете такие машины, которые являются предметом зависти во многих странах и у наших конкурентов вызывают определенную дрожь. Но в то же время это гордость России без всякого преувеличения", - сказал президент в ходе онлайн-встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой и семьями, награжденными орденом "Родительской славы".

Также Путин выразил надежду, что, несмотря на пандемию коронавируса, предприятия "Сухого" работали "ритмично".