Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ считает целесообразным обновить планы по импортозамещению в России, поставив новые целевые показатели, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы считаем, что мы должны в ближайшее время обновить все планы импортозамещения, поставив новые целевые показатели на период до 2024-2025 года, и под это предусмотреть все меры поддержки - как административные, законодательные, так и финансовые", - сказал Мантуров в ходе онлайн-встречи депутатов фракции "Единая Россия".

"Финансовые инструменты, помимо Фонда развития промышленности - у нас есть субсидии на комплексные инвестиционные проекты, так называемые КИПы, это и НИОКР, и компенсация процентов на создание производств", - добавил министр.