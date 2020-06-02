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РИА Новости

Минпромторг считает целесообразным обновить планы по импортозамещению

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ считает целесообразным обновить планы по импортозамещению в России, поставив новые целевые показатели, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы считаем, что мы должны в ближайшее время обновить все планы импортозамещения, поставив новые целевые показатели на период до 2024-2025 года, и под это предусмотреть все меры поддержки - как административные, законодательные, так и финансовые", - сказал Мантуров в ходе онлайн-встречи депутатов фракции "Единая Россия".

"Финансовые инструменты, помимо Фонда развития промышленности - у нас есть субсидии на комплексные инвестиционные проекты, так называемые КИПы, это и НИОКР, и компенсация процентов на создание производств", - добавил министр.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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Мантуров Денис
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