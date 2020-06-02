Дания выводит свой военный контингент с иракской базы Айн-Асад: комментарии рядовых датчан

Источник изображения: Твиттер/Минобороны Дании

Министерство обороны Дании объявило о том, что выводит датский военный контингент с иракской базы НАТО Айн-Асад, располагающейся в провинции Анбар. База стала часто упоминаться в связи с иранской операцией «Мученик Сулеймани», которая была проведена в ответ на устранение американцами генерала КСИР. Свою операцию, которая была связана с нанесением ракетного удара по упомянутой военной базе, Иран провёл 8 января текущего года.

Напомним, что тогда инфраструктура базы Айн-Асад существенно пострадала. Изначально американское военное командование заявило, что никто из военнослужащих не пострадал, а потом вдруг выяснилось, что у десятков военных диагностирована контузия и повреждения.

Командование датским военным контингентом сообщает, что на базе Айн-Асад в Ираке был спущен государственный флаг Дании, что в свою очередь «ознаменовало завершение датского военного присутствия на этой базе, начавшегося в 2014 году».

При этом в Минобороны Дании отметили, что готовятся принять командование объединённым натовским военным контингентом в Ираке. Однако боевых антитеррористических операций датские военные проводить уже не будут, а сосредоточатся, как заявлено, на инструктаже иракских военнослужащих. Оставшиеся в Ираке военные будут находиться в натовском штабе в Багдаде.

Добавляется, что рассмотрение дальнейшего военного присутствия датских войск в Ираке рассматривает парламент страны. Отмечено, что парламентарии должны подтвердить готовность принять военными Дании командование натовским контингентом на иракской территории.

Обращают на себя внимание комментарии рядовых датчан в издании Jyllands-Posten:

Кай Хансен:

Было бы интересно, если бы министр обороны сказал нам, почему молодые датские мужчины (при условии, что вы не отправляете женщин-солдат в Ирак) должны рисковать своей жизнью в Ираке?

Источник изображения: Твиттер/Минобороны Дании

Гитте Кристиансен:

Я не понимаю, зачем Дания и датчане вмешиваются в войны на Ближнем Востоке. У нас много здоровых молодых людей из Ирака в Дании, почему они не едут домой, чтобы бороться за свою страну?

Источник изображения: Твиттер/Минобороны Дании

Герт Зауэр:

Пусть ЕС туда поставляет советников, знающих язык. Пусть это будут сами иракцы, которых тут обучали демократию и ведению бизнеса

Почему датский контингент решили вывести с базы Айн-Асад только сейчас - спустя почти полгода после иранской ракетной атаки? По некоторым данным, военнослужащие Дании принимали участие в восстановлении инфраструктуры этого военного объекта НАТО.