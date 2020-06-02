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WarSpot

«Серый волк» теперь на новых танках

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия начала получать новейшую модификацию танка Abrams. Вчера, 31 мая, портал defence-blog.com сообщил о том, что 3-я танковая бригада Greywolf 1-й кавалерийской дивизии первой в армии США приняла на вооружение партию «Абрамсов» новой модификации M1A2C (3).

Танк 3 впервые был представлен на оружейной выставке AUSA в октябре 2015 года, а спустя два месяца автобронетанковое управление армии США (TACOM) заключило с компанией General Dynamics Land Systems контракт на переоборудование танков Abrams. После прохождения испытаний Abrams M1A2 SEP v3 был официально принят на вооружение как M1A2C.

Танки Abrams M1A2C на вооружении танковой бригады Greywolf

Источник изображения: defence-blog.com

По словам Грега Дуды, руководителя программы испытаний танков Abrams, многие не понимают всего объёма модернизации, проведённого в модификации SEP v3 (Systems Engineering Plan version 3). «Новые танки M1A2 SEP v3 уже даже внешне мало походят на первые образцы Abrams. Кроме того, общая компьютеризация систем позволяет проводить полноценную диагностику боевой машины в полевых условиях, а всего программа управления танка насчитывает 1,4 млн строк кода», — заявил Дуда.

По словам представителей General Dynamics, новая версия отличается от предыдущей улучшенными прицельными приспособлениями, обновлённой электронной системой и новой активной системой защиты. Кроме того, новые «Абрамсы» будут экономнее расходовать топливо при сохранении мощности двигателя, а также станут более ремонтопригодными. Всего в рамках контракта переоборудованию подлежат 786 «Абрамсов» уже устаревшей версии M1A1, которые выпускались в 80-е и 90-е годы. Стоимость сделки оценивается в $2,7 млрд.

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Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Компании
General Dynamics
Проекты
ИТ
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