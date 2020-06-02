Курс на Запад: сколько Украина потратит на боевую авиацию

Эксперт оценил план обновления Воздушных силы Украины к 2035 году

Украинскую военную авиацию планируют переоснастить новыми боевыми самолетами в три этапа в течение 2021-2035 годов. Для переоснащения тактической авиации необходимо выделить почти $7,5 млрд. Как Киев будет модернизировать свои Воздушные силы, - в материале «Газеты.Ru».

Украина планирует переоснастить свою военную авиацию новыми боевыми самолетами. Реализация проекта - в течение 2021-2035 годов. План уже одобрен Военным советом Воздушных сил ВС Украины 15 мая, в связи с чем разработан перспективный облик Воздушных сил (так на Украине называется аналог ВВС). Об этом сообщило украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express в конце мая.

Этот документ разработан на основе перспективного облика вооруженных сил Украины с целью определения рациональных путей строительства и развития Воздушных сил на период до 2035 года, а также формирования исходных данных для Государственной программы развития ВC Украины до 2025 года, Программы развития Воздушных сил, других документов оборонного планирования.

В частности, в рамках первого, подготовительного этапа (который продлится до 2025 года) в 2021-2022 годах должен быть проведен тендер и подписан контракт на закупку многоцелевого истребителя, ограниченные поставки которого (общее количество до 6-12 самолетов) должны начаться в 2023-2025 годах для начала опытной эксплуатации, изучение форм и способов боевого применения, организации подготовки летного и технического состава.

Кроме того, для предотвращения снижения уровня имеющихся боевых возможностей Воздушных сил Украины должно продолжаться проведение ремонтов и продление ресурса существующих основных боевых образцов вооружения и военной техники (до поставки новых образцов) с одновременным закрытием неперспективных программ модернизации.

Основной целью второго этапа (исполнительного, к 2030 году) является переход к плановому переоснащению тактической авиации, который должен прекратить дальнейшую деградацию возможностей Воздушных сил Украины.

Должны быть налажены регулярные поставки новой боевой авиационной техники (8-12 многоцелевых самолетов в год) с одновременным выводом из боевого состава устаревших образцов, избавлением от отдельных родов сил боевой авиации.

К 2030 году не менее двух авиационных бригад тактической авиации должны быть полностью переоснащены на новые самолеты и доведены до уровня постоянной боевой готовности. Кроме того, в течение этого периода должны начаться также переоснащение частей транспортной и специальной авиации (1-2 образца ежегодно), развертывание новых беспилотных авиационных подразделений на замену штурмовой, бомбардировочной и разведывательной авиации.

Основной целью третьего этапа (который должен завершиться к 2035 году) является завершение переоснащения и обеспечения устойчивого развития Воздушных сил ВСУ. К 2035 году практически вся устаревшая боевая техника должна быть выведена из состава Воздушных сил и должны быть доведены до боеготового состояния Воздушные силы нового образца. Система управления, всестороннего обеспечения, личный состав должны быть готовы к эффективному боевому применению приобретенных способностей во всех возможных сценариях ведения военных действий.

Существующая модель украинской тактической авиации в составе следующих родов сил (истребительная, бомбардировочная, штурмовая, разведывательная), вооруженная широкой номенклатурой самолетов типа:

МиГ-29, Су-27, Су-24М, Су-25, Су-24МР должна претерпеть изменения в направлении унификации и трансформироваться к модели многофункциональных воинских частей тактической авиации, вооруженных единственным типом многоцелевого истребителя поколения 4 зарубежного производства (типа Saab JAS-39E/F Gripen, F-16 Block 70/72 или другие), что позволит обеспечить унификацию и экономию ресурсов.

Авиация Воздушных сил образца 2035 года должна иметь:

- по меньшей мере, четыре бригады тактической авиации, вооруженных современным унифицированным многоцелевым истребителем поколения 4;

- по меньшей мере, четыре бригады (полка) беспилотной разведывательно-ударной авиации;

- бригаду транспортной и специальной авиации;

- учебную авиационную бригаду.

Численный состав частей тактической авиации должен уменьшиться (ориентировочная потребность оценивается в 72-108 многоцелевых истребителя), однако боевой потенциал (за счет переоснащения на новые многофункциональные образцы) значительно повысится.

Ориентировочная потребность в ресурсах на переоснащение тактической авиации составляет около 200 млрд гривен (почти $7,5 млрд по текущему курсу).

Транспортная и специальная авиация, оснащенная широкой номенклатурой самолетов типа: Ан-30, Ил-76МД, Ан-26 и вертолетами типа Ми-8 также должна претерпеть изменения в направлении унификации. Как единая транспортная платформа, должен быть избран современный средний транспортный самолет национального производства, на базе которого будут создаваться другие образцы специальной авиационной техники.

Переоснащение транспортной и специальной авиации должно начаться в течение второй фазы и завершиться на третьей фазе реализации перспективного облика Воздушных сил (2027-2035 годы). Ориентировочная потребность в ресурсах на переоснащение транспортной и специальной авиации составляет около 40 млрд гривен (около $1,5 млрд).

Учебная авиация, оснащенная самолетом Л-39, должен произвести переоснащение на современный многофункциональный учебно-боевой самолет, который станет основной учебной платформой, а при необходимости сможет использоваться для выполнения отдельных боевых задач с целью усиления возможностей тактической авиации. Ориентировочная потребность в ресурсах на переоснащение учебно-боевой авиации составляет около 35 млрд гривен ($1,3 млрд).

Беспилотная составляющая должна быть представлена двумя типами комплексов (разведывательным и разведывательно-ударным ударным) оперативно-тактического (оперативного) уровня. Потребность в ресурсах составляет ориентировочно 30 млрд гривен ($1,1 млрд).

Общий объем финансовых ресурсов, нужных для реализации мероприятий развития авиации Воздушных сил, за весь период развития в 15 лет оцениваются на уровне 320 млрд гривен (в ценах 2020 финансового года, почти $12 млрд по текущему курсу), пишет Defense Express.

Реализация видения требует значительных финансовых ресурсов, выходящих за рамки текущего финансирования Вооруженных сил Украины, и невозможна без поддержки правительства Украины. В частности, ее реализация потребует разработки государственной целевой программы переоснащения тактической авиации (закупки многоцелевых истребителей), а также военно-технической помощи от стран-партнеров, особо подчеркивает Defense Express.

«С одной стороны, облик Воздушных сил Украины образца 2035 года производит впечатление разумной и целостной картины, и подходы к строительству и развитию этого вида вооруженных сил сформулированы, в основном, верно», - рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в Главном штабе Воздушно-космических сил России.

По словам военачальника, переход на только один тип многофункционального самолета поколения 4 существенно сократит затраты на содержание авиапарка Украины.

Что касается возможных закупок авиатехники западного производства, то, предстоящий выбор Воздушными силами ВСУ сформирован, в целом, правильно.

К примеру, F-16 - один из самых удачных американских самолетов за последние десятилетия. Производству, продажам и модернизации F-16 конца не видно, как ранее писала «Газета.Ru». Не будет большим преувеличением сказать, что F-16 задал мировой стандарт легкого истребителя.

Очень интересный самолет и Saab JAS-39E/F Gripen. Как ранее рассказывала «Газета.Ru», шведская школа конструирования самолетов очень хороша, причем по целому ряду моментов. Во-первых, они мастера создавать относительно небольшие самолеты. Кроме них в мире этого не умеет делать никто. Во-вторых, у них очень высокий класс создания самолетов с понятной стоимостью обслуживания. Для шведских машин характерна низкая трудоемкость обслуживания и ее просчитываемая стоимость.

На роль нового украинского учебно-боевого самолета, скорее всего, будет претендовать итальянский Aermacchi M-346. Сравнение этого самолета с отечественным Як-130 ранее приводила «Газета.Ru».

«Что касается одного типа военно-транспортного самолета, тем более украинского производства, то на эту роль претендует Ан-178. Однако если в Киеве на найдут рынков сбыта для этой машины, то для национальных вооруженных сил он получится непомерно дорогим. Ибо надо украинцам от силы 15-20 самолетов подобного типа, и содержать ради этого количества серийный завод, КБ и все технологические линии не представляется разумным», - отметил источник «Газеты.Ru» в Главном штабе ВКС.

По мнению собеседника издания, главное препятствие на пути реализации облика Воздушных сил Украины - обеспеченность этих планов финансовыми ресурсами. Каждый новый боевой самолет западного производства будет обходится Киеву существенно дороже $100 млн.

Помимо этого, речь пойдет о полном переоборудовании наземной инфраструктуры и закупке вооружения для этих самолетов, о чем в украинских планах почему-то не сказано. Те авиационные средства поражения, которыми располагает Киев, абсолютно не подходят для западной авиатехники. Потребуется либо модернизация закупаемой техники, что явно неразумно, либо в полном объеме закупка западного вооружения.

«Поэтому на реализации заявленного количества самолетов в 72-108 единиц в Киеве к 2035 году могут и не выйти. Скорее всего, будет не более 50 многофункциональных истребителей. Хотя вполне возможно, что украинские политики и военные рассчитывают на поддержку своих западных партнеров, как финансовую, так и на продажу техники, уже бывшей в эксплуатации. Очевидно и следующее - в ближайшей перспективе авиатехники советского образца, а тем более российского, в Воздушных силах Украины больше не будет», - заключил источник «Газеты.Ru» в Главном штабе ВКС.

Михаил Ходаренок