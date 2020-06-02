Под Калининградом будут учиться ходить в «психические атаки»

В армейском корпусе Балтийского флота появилась особая полоса препятствий.

Новый объект был оборудован на полигоне «Правдинский» под Калининградом в рамках подготовки к летнему периоду обучения на БФ.

В создании специальной психологической полосы препятствий участвовали специалисты флотской психологической службы и офицеры отделения боевой подготовки. Объект предназначен для закрепления личным составом ранее приобретенных навыков морально-психологической устойчивости, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Длина психологической полосы препятствий – 485 метров. На всем протяжении создается обстановка, максимально приближенная к боевым ловиям. Дымовые завесы и открытый огонь сопровождаются звуками боя.

После прохождения военнослужащими полосы препятствий специалисты психологической службы будут проводить диагностику участников забега для определения их психоэмоционального состояния, влияющего на качество выполнения поставленной задачи в учебном бою.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)