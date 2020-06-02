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Российская газета

Генштаб ВС РФ: США и союзники разрушают систему европейской безопасности

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Источник изображения: Staff Sgt. Lexie West/U.S. Air Force via AP

Соединенные Штаты Америки и их союзники, прикрываясь надуманной угрозой российской агрессии, продолжают разрушать сложившуюся систему безопасности в Европе. Значительное повышение военной активности блока НАТО возле российских границ можно было наблюдать на фоне возможного выхода США из Договора по открытому небу и шагов Вашингтона по разрушению Договора о ограничении ракет средней и малой дальности, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс наращивает инфраструктуру противоракетной обороны в Польше в дополнение к объекту ПРО, развернутому США в Румынии.

"Озабоченности, связанные с возможным размещением на этих базах крылатых ракет "Томагавк", сохраняются", - сказал Рудской.

По его словам, в Северной Норвегии сейчас ведется модернизация радиолокационной станции "Глобус-3", которая повысит противоракетный потенциал НАТО и расширит возможности по наблюдению за внутренними районами России.


Александр Степанов

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Страны
Норвегия
Польша
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Продукция
BGM-109 Tomahawk
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