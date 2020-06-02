Севмаш построил 108 атомных подводных лодок для Северного флота

ЦАМТО, 1 июня. Сегодня, 1 июня, отмечается День Северного флота. Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко поздравил командование СФ с праздником.

"Именно ракетоносцы Северного флота являются сегодня основой морских стратегических ядерных сил страны", – говорится в поздравлении.

На протяжении всей своей истории Севмаш обеспечивает Северный флот современными кораблями. За это время в боевой состав объединения вошли около 30 дизельных и 108 атомных подводных лодок, построенных на предприятии. С 2012 года Северный флот пополняется современными кораблями 4-го поколения. Успешно несут службу головной ракетоносец проекта "Борей" "Юрий Долгорукий" и головная АПЛ проекта "Ясень" "Северодвинск".

Скоро будет поднят Андреевский флаг на РПКСН "Князь Владимир", корабль войдет в состав флота. "По отзывам экипажа, крейсер "Князь Владимир" имеет не только усовершенствованные боевые характеристики, но и отличные показатели по обитаемости, эргономике и комфорту для личного состава. При строительстве новых подводных лодок учтены многие пожелания подводников", – заявил журналу "Завод" командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Севмаш осуществляет не только постройку, но и гарантийный надзор и ремонт надводных кораблей и подводных лодок Северного флота. В праздничный день генеральный директор предприятия Михаил Будниченко пожелал морякам-североморцам крепкого здоровья, благополучия, успешного труда и доблестной службы на благо России, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".