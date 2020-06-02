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Военное обозрение

Армия Хафтара нанесла поражение силам ПНС южнее Триполи и движется на Гарьян

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Источник изображения: Твиттер/HasairiOuais

Находят своё подтверждения сообщения о том, что Ливийская национальная армия, командует которой маршал Халифа Хафтар, восстановила контроль над одним из ключевых населённых пунктов к югу от Триполи. Сообщается о том, что силы ЛНА после продолжительного боя выбили силы так называемого правительства национального согласия из города Аль-Асаба.

ПНС некоторое время назад сообщало, что город находится под их контролем. Однако войска Хафтара стали публиковать фотографии из этого населённого пункта, что и стало доказательством взятия Аль-Асаба под контроль ЛНА и поражения сил ПНС.

Нужно напомнить, что силы Файеза Сараджа (главы ПНС) при поддержке со стороны турецких формирований и боевиков, которых Анкара перебросила из сирийского Идлиба, выбила из упомянутого города и его окрестностей Ливийскую национальную армию 21 мая. Тогда это преподносилась как «важнейшая победа». Но прошло 10 дней, и всё развернулось на 180 градусов.

Источник изображения: Твиттер/HasairiOuais

Теперь ЛНА несколькими колоннами продвигается к другому важному городу – Гарьян. Сейчас он контролируется силами ПНС и боевиками из Идлиба. Чтобы противостоять продвижению сил Хафтара, в воздух были подняты турецкие ударные беспилотники «Байрактар», однако нанести урона не удалось. Колонны сопровождаются средствами ПВО, включая ЗРПК «Панцирь». По некоторым данным, речь идёт о ЗРПК, поставленных в Ливию Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Источник изображения: Твиттер/HasairiOuais

В штабе ЛНА утверждают, что после потери Аль-Асаба в стане ПНС возникли разногласия и «некоторые отряды подняли бунт против сил Эрдогана». Подтверждения информации о «бунте» в стане сил ПНС к югу от Триполи на данный момент нет.

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