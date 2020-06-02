В Генштабе заявили об отработке поражения целей на территории РФ на учениях НАТО

Страны НАТО в ходе учений Defender Europe 2020 отработали поражение целей на территории России. Об этом 1 июня заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«В ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещенные на территории Российской Федерации», — сказал он.

Рудской отметил, что в последнее время возросла антироссийская активность, несмотря на пандемию коронавируса. Он подчеркнул, что Минобороны РФ постоянно отслеживает и фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ.

«Министерство обороны Российской Федерации всегда придерживалось курса, направленного на выстраивание конструктивного диалога с НАТО. Сегодня, когда в мире усилия сосредоточены на противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, необходимо снижать уровень конфронтации, воздержаться от агрессивных действий и демонстрации силы», — добавил Рудской.

Он отметил, что при подготовке к Defender Europe 2020 предпринимались попытки обхода положения Венского документа путем дробления крупного учения на более мелкие и привлечения к маневрам нейтральных государств. Кроме того, НАТО проигнорировала призыв России перенести учения подальше от государственной границы РФ. В частности, с такой просьбой обращались к главнокомандующему Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тоду Уолтерсу.

«Все наши предложения по снижению военной напряженности и предотвращению инцидентов были изложены в письме министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Фактически наши предложения проигнорированы», — подчеркнул он.

Учения НАТО Defender Europe 2020 стартовали 29 февраля в Польше. Отмечалось, что это американские учения дивизионного уровня, основная цель которых заключалась в проверке способности армии США к переброске сухопутных сил в порты на восточном побережье и в Европе. Сами учения прошли на территории нескольких европейских стран в апреле-мае вдоль западной границы России.