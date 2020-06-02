Пустят официальных гостей: кому откроют границы к параду Победы

Кремль заявил об отсутствии решения по открытию границ к параду Победы

Режим закрытых границ не будет распространяться на официальных гостей парада Победы, который пройдет в Москве 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом решение, откроют ли к этому времени границы для иностранцев, пока не принято. Решение о переносе торжества в этом году было принято в связи с распространением коронавируса COVID-19.

В России пока не приняли решение об открытии границ страны для иностранцев до 24 июня, когда будет проходить парад Победы.

При этом режим закрытых границ не распространяется на официальных гостей торжества, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава государства Владимир Путин 26 мая на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня. Президент объяснил выбор даты тем, что именно в этот день в 1945 году состоялся исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, державшие оборону под Сталинградом, освобождавшие Европу и штурмовавшие Берлин.

Путин поручил главе оборонного ведомства исключить любые риски для здоровья участников парада и обеспечить самые строгие требования безопасности при его подготовке и проведении. Глава государства принял решение о проведении торжества, поскольку после прохождения пика распространения коронавируса в России в большинстве регионов и в самих Вооруженных силах ситуация остается стабильной.

Президент подчеркнул важность, что «все эти сложные недели и месяцы» в войсках велась боевая учеба и решались важнейшие задачи по обеспечению обороны государства. Заранее принятые профилактические меры позволили максимально защитить личный состав и призывников этого года от угрозы распространения инфекции, обратил внимание Путин.

Всего, по данным на 31 мая, в системе Вооруженных сил России зафиксировано 1995 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщалось в бюллетене Министерства обороны. COVID-19 выявили у 1506 военных в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, уточнили в сообщении. Положительные результаты тестирования на COVID-19 зафиксированы у 489 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений.

Песков ранее отмечал, что на парад Победы 24 июня будут приглашены иностранные лидеры, которые вместе с Путиным будут наблюдать за парадом с трибуны на Красной площади, как это происходит обычно.

Участие в параде ранее подтвердили президенты Казахстана, Молдавии и Сербии Касым-Жомарт Токаев, Игорь Додон и Александр Вучич, а также глава Палестины Махмуд Аббас.

О переносе праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Путин объявил 16 апреля. С соответствующим распоряжением президент обратился к Сергею Шойгу, а также к руководителям силовых ведомств.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая», - пояснил глава государства. При этом он заверил, что все торжественные мероприятия пройдут в текущем году. За день до этого с просьбой перенести торжественные мероприятия к Путину обратились российские организации, представляющие интересы ветеранов.

Помимо парада на Красной площади и в других регионах страны, перенести решили и традиционный марш «Бессмертного полка». Впрочем, его все же решили провести в течение нескольких дней до и после 9 мая в онлайн-режиме.

Марш по улицам российских городов пока что планируется организовать 26 июля - в День ВМФ. Он состоится, если это позволит эпидемиологическая ситуация. В противном случае, его перенесут на более поздний срок. Президент пояснил, что марш не получится провести 24 июня, невозможно будет обеспечить соблюдение жестких требований безопасности и дистанцирования в условиях, когда по улицам городов «идет нескончаемый людской поток».

Традиционно и парад, и марш «Бессмертного полка» проходят в России 9 мая, но в этом году препятствием для их проведения стала пандемия коронавируса.

Вместе с тем некоторые мероприятия в честь 75-й годовщины Победы все же состоялись. В частности, по улицам городов и поселков проехали специально оборудованные военные автомобили, из которых звучали поздравления и песни фронтовых лет. 9 мая в этом году завершился салютом. Каждому залпу присвоили имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.

Лидия Мисник