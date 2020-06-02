Пустят официальных гостей: кому откроют границы к параду Победы

Кремль заявил об отсутствии решения по открытию границ к параду Победы
Режим закрытых границ не будет распространяться на официальных гостей парада Победы, который пройдет в Москве 24 июня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом решение, откроют ли к этому времени границы для иностранцев, пока не принято. Решение о переносе торжества в этом году было принято в связи с распространением коронавируса COVID-19.
В России пока не приняли решение об открытии границ страны для иностранцев до 24 июня, когда будет проходить парад Победы.
Глава государства Владимир Путин 26 мая на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 24 июня. Президент объяснил выбор даты тем, что именно в этот день в 1945 году состоялся исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, державшие оборону под Сталинградом, освобождавшие Европу и штурмовавшие Берлин.
Путин поручил главе оборонного ведомства исключить любые риски для здоровья участников парада и обеспечить самые строгие требования безопасности при его подготовке и проведении. Глава государства принял решение о проведении торжества, поскольку после прохождения пика распространения коронавируса в России в большинстве регионов и в самих Вооруженных силах ситуация остается стабильной.
Президент подчеркнул важность, что «все эти сложные недели и месяцы» в войсках велась боевая учеба и решались важнейшие задачи по обеспечению обороны государства. Заранее принятые профилактические меры позволили максимально защитить личный состав и призывников этого года от угрозы распространения инфекции, обратил внимание Путин.
Всего, по данным на 31 мая, в системе Вооруженных сил России зафиксировано 1995 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщалось в бюллетене Министерства обороны. COVID-19 выявили у 1506 военных в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, уточнили в сообщении. Положительные результаты тестирования на COVID-19 зафиксированы у 489 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений.
Участие в параде ранее подтвердили президенты Казахстана, Молдавии и Сербии Касым-Жомарт Токаев, Игорь Додон и Александр Вучич, а также глава Палестины Махмуд Аббас.
О переносе праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Путин объявил 16 апреля. С соответствующим распоряжением президент обратился к Сергею Шойгу, а также к руководителям силовых ведомств.
«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая», - пояснил глава государства. При этом он заверил, что все торжественные мероприятия пройдут в текущем году. За день до этого с просьбой перенести торжественные мероприятия к Путину обратились российские организации, представляющие интересы ветеранов.
Помимо парада на Красной площади и в других регионах страны, перенести решили и традиционный марш «Бессмертного полка». Впрочем, его все же решили провести в течение нескольких дней до и после 9 мая в онлайн-режиме.
Марш по улицам российских городов пока что планируется организовать 26 июля - в День ВМФ. Он состоится, если это позволит эпидемиологическая ситуация. В противном случае, его перенесут на более поздний срок. Президент пояснил, что марш не получится провести 24 июня, невозможно будет обеспечить соблюдение жестких требований безопасности и дистанцирования в условиях, когда по улицам городов «идет нескончаемый людской поток».
Вместе с тем некоторые мероприятия в честь 75-й годовщины Победы все же состоялись. В частности, по улицам городов и поселков проехали специально оборудованные военные автомобили, из которых звучали поздравления и песни фронтовых лет. 9 мая в этом году завершился салютом. Каждому залпу присвоили имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.
Лидия Мисник