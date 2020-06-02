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ИноСМИ

Gazeta (Польша): у россиян возникло желание включиться в космическую гонку

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Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon.
Источник изображения: © NASA | Перейти в фотобанк

Реагируя на то, что американцам удалось запустить к МКС шаттл, некоторые польские читатели злорадно подчеркивают, что России без денег НАСА будет сложно и она проиграет космическую гонку; другие обращают внимание, что еще неизвестно, насколько будут надежны новые корабли, и предлагают сотрудничать, а не соперничать в космосе.

Некогда российская космонавтика потрясала воображение миллионов людей. Именно россиянам удалось запустить первый искусственный спутник и первыми отправить в космос человека. Они строили луноходы, размещали на орбите космические станции, а в конце 1980-х годов создали "Буран" - напоминающий американские шаттлы космический корабль. Правда, он совершил всего один тестовый полет на орбиту без экипажа, а потом программу его развития свернули. Именно для транспортировки "Бурана" был сконструирован крупнейший транспортный самолет в мире Ан-225 "Мрия".

У россиян появились новые планы, связанные с космосом

Сейчас активность российской корпорация по космической деятельности "Роскосмос" значительно снизилась. В своей работе она концентрируется в первую очередь на сохранении программы полетов на "Союзах" к МКС. Без этих трехместных космических кораблей одноразового использования с уже довольно устаревшей конструкцией невозможно было бы поддерживать функционирование станции. Она работает благодаря тому, что россияне с 2011 года (тогда американцы поставили свои шаттлы на прикол в ангары) доставляют на нее астронавтов и космонавтов. Сейчас этих полетов станет меньше: компания "Спейс-Икс" построила корабль "Драгон", миссия которого состоит в доставке двух астронавтов с американского космодрома на космическую станцию.

Россиян это наверняка несколько раздосадовало, так что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин несколько дней назад в эфире радио "Комсомольская правда" начал рассказывать о том, чем следует сейчас заняться россиянам в сфере покорения космоса. "Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции", - наметил он первоочередные задачи.

Как заработать на космосе

Такая станция, как он полагает, могла бы снабжаться при помощи космических челноков, построенных на основе "Бурана". Для чего все это нужно? В том числе для того, чтобы возить супербогатых туристов и таким образом зарабатывать.

В пятницу на своей странице в "Твиттере" Рогозин рекламировал полеты на МКС. Такое путешествие к звездам может быть очень романтичным, ведь российское агентство, как напомнил он, принимает заявки в том числе от пар.

В рамках концепции по развитию космического туризма "Роскосмос" заказал производство двух новых кораблей "Союз". Звучит прекрасно, а на деле это означает, что в будущем россияне смогут доставить на космическую станцию четырех эксцентричных миллионеров на кораблях, которые ассоциируются, скорее, с автомобилем "Волга", чем с амбициозной программой по покорению космоса.

Комментарии читателей

k_rol:

Россия уже аннексировала Солнце? Нет? Это просто скандал!

element_antykapitalistyczny:

Сотрудничайте, а не соперничайте! Это не спорт, идиоты.

Zigzaur:

В 1970-е годы была так называемая политика "разрядки", которую придумал Брежнев. Она заключалась в том, что Запад давал деньги без отдачи, россияне на них вооружались, а потом вели переговоры о сокращении вооружений. Команда Картера - Бжезинского положила этому конец, а Рональд Рейган нанес решающий удар.

tytus.k:

Приятно мечтать и вспоминать успехи шестидесятилетней давности, но реалии таковы, что россияне вот уже 11 лет занимаются созданием пилотируемого корабля "Федерация", который, как планируется, будет готов через пять лет (мало кто в это верит). Сложно замахиваться на масштабные проекты, если не справляешься даже с гораздо более скромными, такими, как хотя бы контроль над рынком доставки космонавтов на орбиту, который сейчас беззастенчиво захватывает "Спейс-Икс".

Oelefante:

Сейчас "Роскосмос" лишится клиентов и сотен миллионов долларов в год, поступавших от НАСА. Кроме того, в следующем году должен стартовать "Старлайнер", то есть в космос будут летать уже две частные компании.

cameel.m:

Кто-то даже посчитал, что американцы за это время успели заплатить "Роскосмосу" четыре миллиарда долларов. Мне сложно представить российскую космическую программу без этих денег. Если только, конечно, россиянам не поможет Китай.

666swetozarus:

Пока картина такая: россияне уже летают, а американцы только начинают, еще неизвестно, смогут ли они безопасно вернуться.

thadd:

На самом деле в космосе властвуют россияне.

wujek_extrema:

Россияне непрерывно летали в космос на протяжении не одного десятка лет, а американцам пришлось приостановить свою программу и полагаться на Россию, потому что они не могли запустить свои ракеты. Смеяться над ней сейчас, когда первая за десятилетия американская ракета только что поднялась в воздух, лицемерно.

Krynolinek:

А, может, прежде чем ради развлечения (или, говоря иначе, без конкретной цели) летать в космос, стоит сначала разобраться с проблемами на этой планете?


Марчин Качмарчик (Marcin Kaczmarczyk)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Китай
Польша
Россия
США
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Федерация КК
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