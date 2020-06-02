Разнес вдребезги: уничтожение здания "Корнетом" сняли на видео в Ливии

В ходе боев в Ливии продолжается применение управляемого противотанкового оружия. Причем нередко ПТУР поражают не только подвижные цели, вроде танков и легких бронемашин различных типов, но и стационарные объекты, принадлежащие противоборствующим сторонам.

Ливийская национальная армия уничтожает позицию бойцов ПНС при помощи ПТРК. Сообщается, что был использован "Корнет. pic.twitter.com/64DgujGAR9 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 1, 2020

Бойцы Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара обнародовали видео использования комплекса "Корнет" во время боев в одном из населенных пунктов. Съемки проводились в ночное время. Ракета попала в здание, где, как утверждается, находились участники вооруженных формирований Правительства национального согласия.

Мощный взрыв потряс строение, в результате чего большая часть его превратилась в груду обломков. По всей видимости, там хранились боеприпасы, что еще больше усугубило последствия обстрела.

9M133 "Корнет-Э" попали в Ливию во времена правления Муаммара Каддафи. Эти ПТРК показали свою высокую эффективность во время столкновений в пустыне и в уличных боях. Наличие современных прицелов позволяет успешно применять их не только днем, но и в темное время суток.

Известно, что пусковые установки монтировались как на различные пикапы, так и на бронеавтомобили, что значительно улучшало мобильность комплексов, позволяя оперативно перебрасывать их на наиболее опасные направления.

Также стороны конфликта в Ливии задействуют менее совершенные ПТУР "Фагот", "Конкурс" и даже системы первого поколения "Малютка". Используются не только имеющиеся запасы, но и оружие, поставляемое из-за рубежа.

Алексей Моисеев