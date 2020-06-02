Forbes (США): российские военные получат новую партию модернизированных Су-34

В 2015 году турки сбили российский бомбардировщик. Теперь Россия закупает новые машины, способные сами себя защитить. Боевые возможности модернизированного Су-34М будут увеличены в два раза. Он будет способен защититься и от воздушных угроз. До 2027 года ежегодно будут производить от 8 до 14 таких самолетов.

Военно-воздушные силы России намерены закупить 34 новых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Речь идет о двухместных самолетах с двумя двигателями, которые заменят устаревающие Су-24. В 2015 году один из таких бомбардировщиков был сбит военно-воздушными силами Турции.

В конце мая Кремль заключил контракт с подразделением "Сухой" Объединенной авиастроительной корпорацией на строительство 76 самолетов Су-34. Предполагается, что в период до 2027 года ежегодно будет производиться от 8 до 14 таких самолетов. 76 Су-34 будет достаточно для того, чтобы оснастить ими два полка.

Планер Су-34 был заимствован у истребителя Су-27, однако была добавлена двухместная кабина, в которой пилоты сидят рядом друг с другом, а не друг за другом. Су-34 способен поражать цели на расстоянии около 970 километров (600 миль) и взять на борт 12 тонн бомб и ракет, в том числе ракеты воздух-воздух.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 имеет также 30-миллиметровую пушку. Кроме того, он может похвастаться наличием многорежимного радара, а также комплексом радиоэлектронной борьбы "Хибины". Этот самолет, стоимость которого составляет примерно 40 миллионов долларов, можно считать примерным аналогом истребителя-бомбардировщика F-15E Военно-воздушных сил США.

Новый Су-34 - это уже модернизированная версия с независимым интерфейсом для новой подвески, на которой можно разместить три разных сенсора. УКР-РТ - это подвесной комплекс радиотехнической разведки; УКР-ОЭ - это подвеска для оптико-электронной разведки, тогда как УКР-РЛ - это радиолокационная станция с синтетической апертурой для обнаружения целей в плохую погоду.

Юрий Слюсарев, глава Объединенной авиастроительной корпорации в беседе с корреспондентом агентства ТАСС сообщил, что боевые возможности модернизированного Су-34М будут увеличены в два раза.

Но даже старые Су-34 представляют собой шаг вперед по сравнению с разработанными еще в 1970-х годах бомбардировщиками Су-24 с изменяемой геометрией крыла. У Су-24 нет соответствующих вооружений для противоборства с вражескими истребителями, и вообще нет таких возможностей. В отличие от этого, Су-34 способен защититься от воздушных угроз. "Это самолет нового поколения, способный выполнять задачи как истребитель и как бомбардировщик", - отметил неназванный эксперт в интервью интернет-изданию "Известия".

Кремль разместил в Сирии самолеты Су-34 в ноябре 2015 года, вскоре после того как турецкий F-16 сбил российский Су-24, который, предположительно, нарушил воздушное пространство Турции. Су-34 принимали участие в жестоких российских бомбардировках, направленных против сирийских мирных жителей и медицинских работников.

"С учетом той активной роли, которую российский военно-воздушные силы играли и продолжают играть в Сирии, этот опыт, несомненно, будет учтен в процессе модернизации Су-34", - подчеркнул Сэмуэл Бендетт (Samuel Bendett), научный сотрудник Центра военно-морского анализа, (Center for Naval Analyses), а также участник программы в области российских исследований Американского совета по внешней политике (American Foreign Policy Council).

Новая партия самолетов Су-34 станет уже третьей в российских Военно-воздушных силах. Первая партия в количестве 32 Су-34 была заказана военным ведомством в 2008 году, а вторая в количестве 92 машин - в 2012 году. С учетом возможных потерь, к 2030 году в Военно-воздушных силах России будут около 200 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Что касается российских военно-воздушных сил в 2020 году, то на вооружении сегодня все еще находятся примерно 275 бомбардировщиков Су-24. Россия будет вынуждена сохранить пару сотен старых Су-24 или предпочтет довольствоваться меньшим количеством способных себя защитить ударных самолетов средней весовой категории.

Дэвид Экс (David Axe)