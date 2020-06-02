В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"

ЦАМТО, 1 июня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении "Корпорации морского приборостроения", документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учредить от имени РФ акционерное общество "Корпорация морского приборостроения" (г.Санкт-Петербург), 100% акций которого находится в федеральной собственности, с внесением в качестве вклада РФ в его уставный капитал акций акционерных обществ... а также денежных средств в размере 200 млн. руб.", – говорится в документе.

Как напоминает "РИА Новости", ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать "Корпорацию морского приборостроения". Сообщалось, что предприятие создадут в целях совершенствования системы управления организациями морского приборостроения, сохранения и развития их научно-производственного потенциала.

В октябре 2019 года Минпромторг предложил создать корпорацию, полагая, что это позволит повысить эффективность управления деятельностью компаний, которые войдут в ее периметр. Тогда в пресс-службе министерства сообщили "РИА Новости", что создание корпорации позволит решить проблему пересечения части основных компетенций предприятий, дублирования выпускаемой продукции, будет способствовать объединению компетенций и увеличению конкурентоспособности концернов.