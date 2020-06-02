В Южной Корее опровергают заявления о модернизации ПРО США THAAD в ударные комплексы

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Появилась информация о модернизации размещенных в Южной Корее установок противоракетной обороны США в ударные, но южнокорейские военные это опровергают.

Что происходит на самом деле?

События на базе в Сонджу: модернизация или заурядный процесс?

По сообщениям The Korea Times, США доставили в Республику Корея новые противоракетные комплексы THAAD и разместили их на военной базе Сонджу в провинции Кенсан-Пукто. Операция по доставке THAAD проводилась в обстановке строгой секретности в ночь с 28 на 29 мая 2020 года, под охраной американских и южнокорейских военных.

Такие меры понадобились для того, чтобы свести к минимуму вероятность протестных выступлений южнокорейской общественности. Ведь и в Японии, и в Республике Корея достаточно многочисленная часть населения выступает категорически против размещения новых американских военных объектов и вооружений. Опасения японцев и корейцев понятны: базы с ракетными комплексами США в случае масштабного конфликта с КНР, Россией или КНДР станут мишенями для ракетных атак противника.

Впрочем, даже строгая секретность не помешала массовым протестам. У американской базы скопилось множество местных жителей, пытавшихся промешать провозу оборудования. Властям пришлось направить в район более 3 тыс. сотрудников полиции, которым и удалось оттеснить протестующих.

Тем временем, в Корее рассуждают о возможной модернизации размещенных в Корее ракетных комплексов с целью превращения их не в оборонные, а в ударные. Технические возможности для этого существуют, поэтому США, мол, под видом ремонтных работ могут нацелить ударные ракетные комплексы на соседние с Республикой Корея страны.

Полицейские Южной Кореи охраняют проезд THAAD

В Командовании силами США в Корее (USFK) сообщили, что проведенная операция является абсолютно заурядной. Она предусматривала "замену генераторов, электронного оборудования, а также ряд работ ремонтного характера в жилых помещениях для личного состава военной базы в Сонджу".

Поспешили опровергнуть непроверенную информацию масс-медиа и представители южнокорейского военного ведомства. Они заявили, что переброска военной техники и оборудования на базу в Сонджу не имеет никакого отношения к модернизации противоракетных комплексов THAAD.

Американские THAAD в Южной Корее - угроза для Китая и России

Между тем, очень интересно изначальное появление американских комплексов THAAD в Южной Корее. На базу в Сонджу они впервые были переброшены три года назад, в 2017 году, причем без ведома президента Мун Чжэ Ина. Министр обороны Южной Кореи Хан Мин Гу сознательно не доложил главе государства о переброске в страну THAAD. Дело в том, что решение принималось еще в 2016 г. предыдущим президентом Пак Кын Хе. Тогда Сеул и Вашингтон объясняли необходимость размещения THAAD защитой от возможного ракетного удара со стороны Северной Кореи.

Размещение комплексов THAAD в Южной Корее очень тревожит Китай. В Пекине небезосновательно считают, что американские системы ПРО подрывают существующий военно-политический баланс в регионе. Кроме того, у китайской стороны нет никаких гарантий, что американцы тайно не превратят комплексы в ударные, чтобы держать под контролем не столько КНДР, сколько территорию именно Китая.

Размещение в Сонджу THAAD в свое время привело к серьезному охлаждению в отношениях между Пекином и Сеулом. Поэтому если сейчас подтвердится информация СМИ о том, что американская сторона все же действительно модернизирует свои комплексы на южнокорейской базе, то новая негативная реакция со стороны Китая неизбежна.

Что касается России, то и для нашей страны в присутствии американских систем ПРО в Южной Корее нет ничего хорошего. От РК до российского Дальнего Востока – рукой подать, и понятно, что настоящими вероятными противниками в регионе Вашингтон считает не КНДР, а именно Китай и Россию.

Но пока нет доказательств тому, что США действительно модернизует THAAD для применения в качестве ударного оружия, Вашингтону и Сеулу особо нечего и предъявлять: весь мир осведомлен о непредсказуемости позиции КНДР в отношении развития своего ракетного вооружения.

В любом случае, присутствие американских THAAD в Сонджу создает опасения по втягиванию Южной Кореи в выстраиваемую США глобальную систему противоракетной обороны, а перестроят или нет ее в ударную систему – вопрос конкретной ситуации и времени.