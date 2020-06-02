Войти
Интерфакс-АВН

Северный флот готовит учения в Арктике

81
0
0
Александр Моисеев. Архивное фото
Александр Моисеев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Северный флот России проведет в ближайшее время серию учений в Арктике, сообщил командующий флотом Александр Моисеев.

"Летний период обучения для североморцев будет особенно насыщен мероприятиями боевой подготовки, в том числе тактическими учениями разновидовых группировок в Баренцевом море и других морях Северного Ледовитого океана, на арктических островах и континентальном побережье", - сказал Моисеев, которого в понедельник цитирует пресс-служба Северного флота.

В пресс-службе сообщили, что в понедельник по поручению командующего флотом его заместитель Олег Голубев направился в рекогносцировочную рабочую поездку по местам планируемых учений в Якутии и на полуострове Таймыр.

В понедельник, 1 июня, отмечается День Северного флота России.

"Командующий поздравил командный и личный состав объединений, соединений, кораблей и воинских частей, органов военного управления и учреждений флота с 287-й годовщиной самого мощного межвидового стратегического объединения ВМФ России и началом летнего периода боевой подготовки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что 3 июня начинается подготовка расчетов, которые примут участие в военных парадах в Мурманске и Североморске 24 июня.

"Командующий флотом напомнил командирам всех степеней о личной ответственности за подчинённых, охрану их здоровья и соблюдение установленных правил и норм в условиях сложной эпидемической обстановки в регионах базирования сил флота", - сказали в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
01.05.2020
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
15.08.2019
Корабли Северного флота зашли в порт Дудинка в рамках арктического похода
21.08.2018
Учебный корабль "Перекоп" впервые зашел на Камчатку по пути в Арктику
24.03.2015
Национальный центр управления обороной России впервые посетили более 100 иностранных военных атташе
16.06.2014
Санкции дали трещину
03.09.2013
Свыше 80 кораблей и судов обеспечения ВМФ РФ несут боевую вахту в Мировом океане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:31
  • 5
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 02.06 01:17
  • 167
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.06 00:51
  • 1
Россия предложила НАТО регламентировать понятие «опасное сближение» для авиации и флота
  • 02.06 00:49
  • 67
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 02.06 00:39
  • 23
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 02.06 00:23
  • 1
В России работают над созданием «орбитальных бензоколонок»
  • 02.06 00:15
  • 11
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 01.06 20:48
  • 24
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 01.06 20:32
  • 1
Спущено на воду головное грузопассажирское судно для Курильских островов
  • 01.06 20:26
  • 33
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 01.06 19:48
  • 1
Сломавшийся из-за санкций российский «Ресурс-П» заработал
  • 01.06 19:23
  • 46
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 01.06 18:13
  • 3
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 01.06 17:38
  • 5
«Разные задачи»: чем российские УДК отличаются от "Мистралей"
  • 01.06 17:35
  • 2
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники