Северный флот готовит учения в Арктике

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Северный флот России проведет в ближайшее время серию учений в Арктике, сообщил командующий флотом Александр Моисеев.

"Летний период обучения для североморцев будет особенно насыщен мероприятиями боевой подготовки, в том числе тактическими учениями разновидовых группировок в Баренцевом море и других морях Северного Ледовитого океана, на арктических островах и континентальном побережье", - сказал Моисеев, которого в понедельник цитирует пресс-служба Северного флота.

В пресс-службе сообщили, что в понедельник по поручению командующего флотом его заместитель Олег Голубев направился в рекогносцировочную рабочую поездку по местам планируемых учений в Якутии и на полуострове Таймыр.

В понедельник, 1 июня, отмечается День Северного флота России.

"Командующий поздравил командный и личный состав объединений, соединений, кораблей и воинских частей, органов военного управления и учреждений флота с 287-й годовщиной самого мощного межвидового стратегического объединения ВМФ России и началом летнего периода боевой подготовки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что 3 июня начинается подготовка расчетов, которые примут участие в военных парадах в Мурманске и Североморске 24 июня.

"Командующий флотом напомнил командирам всех степеней о личной ответственности за подчинённых, охрану их здоровья и соблюдение установленных правил и норм в условиях сложной эпидемической обстановки в регионах базирования сил флота", - сказали в пресс-службе.