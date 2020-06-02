Войти
Интерфакс-АВН

Командующий Северный флотом России анонсирует испытания гиперзвукового оружия

79
0
0
А.Моисеев
А.Моисеев.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Северный флот России получит гиперзвуковое оружие, готовятся его испытания, сообщил командующий флотом Александр Моисеев.

"Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

В марте Моисеев заявлял, что к испытаниям гиперзвукового оружия приступят подводные лодки Северного флота.

"Подводники Северного флота регулярно участвуют в испытаниях новых комплексов вооружения. В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие. Такие задачи нам уже поставлены", - сказал тогда Моисеев.

Как сообщалось, в России разработана гиперзвуковая морская ракета "Циркон", которая должна пройти испытания.

2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от планового поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Ракета "Циркон" разработана в реутовском "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Предназначена для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок, а также надводных кораблей.

В ноябре прошлого года военные сообщали, что к испытанию нового ракетного оружия готовился один из самых современных кораблей ВМФ РФ - фрегат "Адмирал Горшков". 26 декабря 2019 года Северный флот сообщил, что "Адмирал Горшков" вернулся в Североморск, завершив один из этапов подготовки к испытанию ракетного оружия. О пусках фрегатом новых ракет военные не сообщали.

Современные российские надводные корабли оснащают вертикальной пусковой установкой УКСК 3С14. Как сообщалось, установка унифицирована для запуска нескольких типов крылатых ракет "Калибр", а также других ракет, в частности, гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
УКСК
Циркон-С 3М22
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
СФ
Похожие новости
26.03.2020
Шойгу сообщил о лётных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"
09.03.2020
Источник: "Адмирал Горшков" в 2020 году проведет стрельбы "Цирконом" несколько раз
02.03.2020
США беззащитны: в России испытывают гиперзвуковое вооружение
20.11.2019
"Циркон" имеет значение: корабли переоснащают на гиперзвук
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:31
  • 5
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 02.06 01:17
  • 167
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.06 00:51
  • 1
Россия предложила НАТО регламентировать понятие «опасное сближение» для авиации и флота
  • 02.06 00:49
  • 67
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 02.06 00:39
  • 23
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 02.06 00:23
  • 1
В России работают над созданием «орбитальных бензоколонок»
  • 02.06 00:15
  • 11
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 01.06 20:48
  • 24
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 01.06 20:32
  • 1
Спущено на воду головное грузопассажирское судно для Курильских островов
  • 01.06 20:26
  • 33
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 01.06 19:48
  • 1
Сломавшийся из-за санкций российский «Ресурс-П» заработал
  • 01.06 19:23
  • 46
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 01.06 18:13
  • 3
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 01.06 17:38
  • 5
«Разные задачи»: чем российские УДК отличаются от "Мистралей"
  • 01.06 17:35
  • 2
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники