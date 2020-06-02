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WarSpot

HYDRA 70: $3,4 млрд на 70-летние ракеты

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия запасается ракетами HYDRA 70. Вчера, 31 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны США заказало у компании General Dynamics-OTS крупную партию неуправляемых ракет.

Контракт стоимостью $3,4 млрд рассчитан до 2026 года и включает в себя услуги по производству и инжинирингу ракет HYDRA 70. Боеприпасы предназначены для армий США и их союзников.

Ракета Hydra-70

Источник изображения: armyrecognition.com

Ракета HYDRA 70 представляет собой ракетный двигатель MK66 MOD 4, на который можно установить девять типов боеголовок. Стоимость одного боеприпаса оценивается менее чем в $3000. Кроме того, в 2012 году на вооружение американской армии поступила ракета APKWS, представляющая собой ракету HYDRA 70 с блоком лазерного наведения.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
APKWS
Hydra-70
Компании
General Dynamics
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