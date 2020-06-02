HYDRA 70: $3,4 млрд на 70-летние ракеты

Американская армия запасается ракетами HYDRA 70. Вчера, 31 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны США заказало у компании General Dynamics-OTS крупную партию неуправляемых ракет.

Контракт стоимостью $3,4 млрд рассчитан до 2026 года и включает в себя услуги по производству и инжинирингу ракет HYDRA 70. Боеприпасы предназначены для армий США и их союзников.

Ракета Hydra-70 Источник изображения: armyrecognition.com

Ракета HYDRA 70 представляет собой ракетный двигатель MK66 MOD 4, на который можно установить девять типов боеголовок. Стоимость одного боеприпаса оценивается менее чем в $3000. Кроме того, в 2012 году на вооружение американской армии поступила ракета APKWS, представляющая собой ракету HYDRA 70 с блоком лазерного наведения.