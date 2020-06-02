Войти
Российская газета

Прорыв ПВО стратегическим ракетоносцем РФ показали на видео

87
0
0

Минобороны России опубликовало видео с тренировки стратегического ракетоносца ВКС РФ Ту-95МС.

В ходе летно-тактического учения отрабатывался прорыв зоны ПВО противника. Несмотря на серьезность задачи, экипаж работал спокойно и полет прошел так же мирно, как рейс пассажирского Airbus в Анталью - по крайней мере, так показалось со стороны.

Тренировка прошла в рамках смотра готовности авиабазы дальней авиации Энгельс под Саратовом к летнему периоду обучения. Созданная командованием соединения комиссия проверило качество проведения регламентных работ на всей технике авиабазы: начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими бомбардировщиками, - сообщили в МО РФ.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Airbus
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
27.08.2015
МАКС-2015: превосходство в воздухе и в сетях
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
24.08.2015
В небе над Жуковским
13.03.2013
Ил-78: второе рождение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:31
  • 5
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 02.06 01:17
  • 167
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.06 00:51
  • 1
Россия предложила НАТО регламентировать понятие «опасное сближение» для авиации и флота
  • 02.06 00:49
  • 67
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 02.06 00:39
  • 23
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 02.06 00:23
  • 1
В России работают над созданием «орбитальных бензоколонок»
  • 02.06 00:15
  • 11
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 01.06 20:48
  • 24
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 01.06 20:32
  • 1
Спущено на воду головное грузопассажирское судно для Курильских островов
  • 01.06 20:26
  • 33
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 01.06 19:48
  • 1
Сломавшийся из-за санкций российский «Ресурс-П» заработал
  • 01.06 19:23
  • 46
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 01.06 18:13
  • 3
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 01.06 17:38
  • 5
«Разные задачи»: чем российские УДК отличаются от "Мистралей"
  • 01.06 17:35
  • 2
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники