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Российская газета

Подводный ракетоносец "Князь Владимир" принят в состав ВМФ России

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Источник изображения: ВМФ России

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" принят в состав ВМФ, сообщил главком Военно-морского флота Николай Евменов в ходе церемонии подписания передаточного акта в здании Главного адмиралтейства.

Евменов подчеркнул, что подводная лодка была передана ВМФ в День Северного флота. Он отметил, что в ближайшее время будет обозначена дата проведения торжественной церемонии приема подводной лодки в состав флота.

По словам Евменова, "Князь Владимир" будет выполнять задачи в составе подводных сил Северного флота.

"Уверен, что это лучший подарок для моряков-североморцев в День Северного флота. Это результат огромного внимания Министерства обороны РФ, Главного командования ВМФ, корабелов к оснащению Северного флота новыми кораблями и подводными лодками", - сказал главком.


Александр Степанов

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