На Курганмашзаводе обновляется оборудование в метизном производстве

ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) продолжает техническое перевооружение производства. Три новых токарных обрабатывающих центра с ЧПУ Ковровского электромеханического завода установлены в метизном производстве предприятия в марте, сейчас оборудование работает в тестовом режиме, сообщила пресс-служба предприятия.

Новые станки с подающим устройством и возможностью применения приводного инструмента позволяют получать любую геометрическую форму детали с точными размерами и требуемым качеством поверхности без дополнительных затрат на оснащение производства. При этом важно, что при изготовлении небольшой партии деталей соотношение «наладка-изготовление» по времени между действующей технологией и перспективной сокращается в 5-10 раз.

Новое оборудование в перспективе позволит значительно сократить трудоемкость при производстве запланированного номенклатурного ряда. В первую очередь, за счет концентрации на новых токарных обрабатывающих центрах сложных операций, использования прогрессивного режущего инструмента, исключения человеческого фактора при обработке деталей по заданной программе.

В рошлом году на механосборочное производство Курганмашзавода поступила первая партия из 4 единиц токарно-фрезерных обрабатывающих центров производства Ковровского электромеханического завода. В первом полугодии 2020 введено в эксплуатацию еще 6. Кроме того, до конца текущего года планируется поставка как минимум 10 единиц современных станков и оборудования.

- Реализация долгосрочного проекта по масштабному техперевооружению на Курганмашзаводе, единственном в России производителе легкобронированной техники, позволит коллективу не только совершенствовать производственный процесс для качественного выполнения государственного оборонного заказа, но и продолжать работу в направлении диверсификации, - уверен Петр Тюков, исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод». – Сегодня предприятие активно расширяет продуктовую линейку гражданского назначения, успешно используя для этого передовые технологии оборонной промышленности.

АО «НПО «Высокоточные комплексы» – образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех.

ПАО «Курганский машиностроительный завод» – крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. ПАО «Курганмашзавод» – единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Несколько десятилетий завод производит конкурентоспособную продукцию, повышая престиж российского оружия на мировом рынке. В последние десятилетия предприятие вступило в новую фазу своего развития, в которой органично сосуществуют блоки военной и гражданской продукции. Широкий ассортимент продукции гражданского назначения уверенно завоевывает российские и зарубежные рынки. С февраля 2019 года ПАО «Курганмашзавод» входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

На фото: На новых токарных обрабатывающих центрах с ЧПУ Ковровского электромеханического завода изготавливается особо ответственная и сложная метизная номенклатура.