Войти
Военно-промышленный курьер

На Курганмашзаводе обновляется оборудование в метизном производстве

87
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) продолжает техническое перевооружение производства. Три новых токарных обрабатывающих центра с ЧПУ Ковровского электромеханического завода установлены в метизном производстве предприятия в марте, сейчас оборудование работает в тестовом режиме, сообщила пресс-служба предприятия.

Новые станки с подающим устройством и возможностью применения приводного инструмента позволяют получать любую геометрическую форму детали с точными размерами и требуемым качеством поверхности без дополнительных затрат на оснащение производства. При этом важно, что при изготовлении небольшой партии деталей соотношение «наладка-изготовление» по времени между действующей технологией и перспективной сокращается в 5-10 раз.

Новое оборудование в перспективе позволит значительно сократить трудоемкость при производстве запланированного номенклатурного ряда. В первую очередь, за счет концентрации на новых токарных обрабатывающих центрах сложных операций, использования прогрессивного режущего инструмента, исключения человеческого фактора при обработке деталей по заданной программе.

В рошлом году на механосборочное производство Курганмашзавода поступила первая партия из 4 единиц токарно-фрезерных обрабатывающих центров производства Ковровского электромеханического завода. В первом полугодии 2020 введено в эксплуатацию еще 6. Кроме того, до конца текущего года планируется поставка как минимум 10 единиц современных станков и оборудования.

- Реализация долгосрочного проекта по масштабному техперевооружению на Курганмашзаводе, единственном в России производителе легкобронированной техники, позволит коллективу не только совершенствовать производственный процесс  для качественного выполнения государственного оборонного заказа, но и продолжать работу в направлении диверсификации, - уверен Петр Тюков, исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод». – Сегодня предприятие активно расширяет продуктовую линейку гражданского назначения, успешно используя для этого передовые технологии оборонной промышленности.

АО «НПО «Высокоточные комплексы» – образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех.

ПАО «Курганский машиностроительный завод» – крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. ПАО «Курганмашзавод» – единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Несколько десятилетий завод производит конкурентоспособную продукцию, повышая престиж российского оружия на мировом рынке. В последние десятилетия предприятие вступило в новую фазу своего развития, в которой органично сосуществуют блоки военной и гражданской продукции. Широкий ассортимент продукции гражданского назначения уверенно завоевывает российские и зарубежные рынки. С февраля 2019 года ПАО «Курганмашзавод» входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

На фото: На новых токарных обрабатывающих центрах с ЧПУ Ковровского электромеханического завода изготавливается особо ответственная и сложная метизная номенклатура.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
КЭМЗ
Ростех
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
22.01.2020
Курганмашзавод в полном объеме выполнил гособоронзаказ 2019 года
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
13.02.2019
"В наших разработках – самые последние достижения научной мысли"
28.12.2017
"У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
31.08.2016
Сергей Абрамов: Мы используем внешнеполитическую конъюнктуру для развития бизнеса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:31
  • 5
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 02.06 01:17
  • 167
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.06 00:51
  • 1
Россия предложила НАТО регламентировать понятие «опасное сближение» для авиации и флота
  • 02.06 00:49
  • 67
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 02.06 00:39
  • 23
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 02.06 00:23
  • 1
В России работают над созданием «орбитальных бензоколонок»
  • 02.06 00:15
  • 11
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 01.06 20:48
  • 24
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 01.06 20:32
  • 1
Спущено на воду головное грузопассажирское судно для Курильских островов
  • 01.06 20:26
  • 33
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 01.06 19:48
  • 1
Сломавшийся из-за санкций российский «Ресурс-П» заработал
  • 01.06 19:23
  • 46
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 01.06 18:13
  • 3
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 01.06 17:38
  • 5
«Разные задачи»: чем российские УДК отличаются от "Мистралей"
  • 01.06 17:35
  • 2
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники