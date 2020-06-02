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Броня из «фарфора» защитит японский танк четвертого поколения

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Источник изображения: vpk-news.ru

На полигоне Хигаси-Фудзи в Готембе в префектуре Сидзуока Сухопутные силы самообороны Японии (JGSDF) продемонстрировали возможности боевых машин четвёртого поколения.

Созданный Mitsubishi Heavy Industries для JGSDF основной танк Type-10 вооружён 120-мм гладкоствольной пушкой L44, 7,62-мм пулемётом Type 64 и 12,7-мм пулемётом M2 HB. Корпус бронемашины защищён модульной керамической композитной броней, а с помощью установки дополнительных элементов можно гибко менять уровень защиты танка.

Type-10 оснащается 4-тактным 8-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 1200 л.с. с водяным охлаждением, который позволяет развивать максимальную скорость 70 км/ч. Танк начали разрабатывать в 2002 году, а на вооружение японской армии его приняли в 2012 году.

Основной особенностью Type-10 называют технологию C4I, которая позволяет интегрировать бронемашину в общую сеть из других танков, а также пехоты, что даёт возможность обмениваться экипажам и солдатам информацией о ситуации на поле боя, а командованию выстраивать на основе этих данных тактику по ведению боевых действий.

На 2020 году, сообщает ПМ, согласно программе бюджета вооружённых сил Японии, JGSDF намерена получить ещё как минимум 12 образцов нового танка.

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Страны
Япония
Компании
MHI
Проекты
2020-й год
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