Войти
Российская газета

Летчики ЦВО выполнили ночную дозаправку в воздухе над Южным Уралом

82
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Военные летчики выполнили дозаправку топливом в воздухе во время учений над Южным Уралом. Экипажи, передает пресс-служба Центрального военного округа, совершили около 150 подходов к танкеру Ил-78.

Более 20 экипажей истребителей перехватчиков МиГ-31БМ и самолетов-разведчиков Су-24МР ЦВО в течение четырех смен выполнили более 60 вылетов. Подход к конус-датчику авиационного топливозаправщика считается одним из самых непростых элементов летной подготовки, его авиаторы отработали на высоте от двух до шести тысяч метров, сближаясь с танкером на дистанцию до 10-15 метров.

"Скорость движения воздушных судов в момент дозаправки составляла 550-600 километров в час. Подходы к конус-датчику летчики выполняли поочередно, а также синхронно в составе пары днем и ночью, с использованием бортовых осветительных приборов", - уточнили в ЦВО.

В общей сложности в учении приняли участие шесть Су-34, два самолета-разведчика Су-24МР челябинского авиаполка и четыре МиГ-31БМ канского полка (для отработки программы они пролетели более 2,5 тысяч километров до аэродрома Шагол). Обеспечивали учения более трех сотен военнослужащих - летчики, инженерно-технические специалисты, группа обеспечения и управления полетами.


Татьяна Воробьева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-78
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-24
Су-24М
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.01.2020
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2019 году
14.01.2019
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году
16.12.2014
Обретая небо
17.10.2014
ЦНТУ "Динамика" 25 лет
06.08.2009
Доля новой и модернизированной техники в ВВС РФ к 2020 году достигнет 70% - Главком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:31
  • 5
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 02.06 01:17
  • 167
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.06 00:51
  • 1
Россия предложила НАТО регламентировать понятие «опасное сближение» для авиации и флота
  • 02.06 00:49
  • 67
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 02.06 00:39
  • 23
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 02.06 00:23
  • 1
В России работают над созданием «орбитальных бензоколонок»
  • 02.06 00:15
  • 11
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 01.06 20:48
  • 24
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 01.06 20:32
  • 1
Спущено на воду головное грузопассажирское судно для Курильских островов
  • 01.06 20:26
  • 33
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 01.06 19:48
  • 1
Сломавшийся из-за санкций российский «Ресурс-П» заработал
  • 01.06 19:23
  • 46
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 01.06 18:13
  • 3
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 01.06 17:38
  • 5
«Разные задачи»: чем российские УДК отличаются от "Мистралей"
  • 01.06 17:35
  • 2
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники