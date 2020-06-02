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ЦАМТО

Aselsan поставит новую партию дистанционно управляемых модулей вооружения ВМС Бахрейна

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Боевой модуль компании Aselsan
Боевой модуль компании Aselsan.
Источник изображения: Getty Images/Anadolu Agency

ЦАМТО, 1 июня. Турецкая компания Aselsan объявила о подписании дополнительного соглашения на поставку усовершенствованных дистанционного управляемых модулей вооружения (ДУМВ) Военно-морским силам Бахрейна.

Стремясь сохранить рекордные показатели продаж и производства в 2019 году, Aselsan наращивает усилия в области экспорта, в т.ч. за счет продажи ДУМВ странам Персидского залива. Компания присутствует на рынке региона более десяти лет, поставляя его странам технологические решения в рамках прямых продаж, передачи технологических программ, организации производства и создания совместных предприятий. Кроме того, Aselsan планирует осуществить дополнительные инвестиции и расширить свою сферу деятельности в государствах-членах Совета сотрудничества стран Персидского залива, в частности, в Королевстве Бахрейн.

Как заявлено, на текущий момент ДУМВ разработки Aselsan в различных конфигурациях применяются на наземных и морских платформах в 20 странах мира.

Как сообщал ЦАМТО, ранее Aselsan экспортировала в Бахрейн базовую версию ДУМВ STAMP (Stabilised Machine gun Platform).

Хотя Aselsan не раскрывает детали нового контракта, на сопровождающей сообщение о продаже фотографии изображена размещенная на борту патрульного катера MRTP-33 корабельная версия ДУМВ SMASH с 25 или 30-мм пушкой.

ДУМВ SMASH полностью стабилизирован, что позволяет поражать движущиеся цели в море. Имеющий отдельную систему стабилизации электронно-оптический блок может применяться для наблюдения. Скорострельность 30-мм пушки составляет 200 выстр./мин.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Турция
Компании
Aselsan
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