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ЦАМТО

ВВС Сирии получили партию усовершенствованных истребителей МиГ-29

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Один из МиГ-29 ВВС Сирии
Один из МиГ-29 ВВС Сирии.
Источник изображения: Фото: @DPRKJones

ЦАМТО, 1 июня. Несколько единиц российской авиатехники прибыло в Латакию, сообщает Федеральное Агентство Новостей со ссылкой на канал Rojava Network.

Отмечается, что ВВС Сирии получили партию новых усовершенствованных самолетов МиГ-29 из наличия ВКС РФ. Самолеты были доставлены на военную авиабазу Хмеймим (провинция Латакия).

Ранее западные СМИ распространили сообщения о том, что якобы российские МиГ-29 будут переданы Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако попытка в очередной раз выдать желаемое за действительное провалилась по всем статьям. В поисках неведомых ливийских МиГ-29 авторы фейков взяли сообщения из сирийского сегмента СМИ и преподали их по-своему, отмечает Федеральное Агентство Новостей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
Сирия
Продукция
МиГ-29
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