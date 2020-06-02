ВВС Сирии получили партию усовершенствованных истребителей МиГ-29

ЦАМТО, 1 июня. Несколько единиц российской авиатехники прибыло в Латакию, сообщает Федеральное Агентство Новостей со ссылкой на канал Rojava Network.

Отмечается, что ВВС Сирии получили партию новых усовершенствованных самолетов МиГ-29 из наличия ВКС РФ. Самолеты были доставлены на военную авиабазу Хмеймим (провинция Латакия).

Ранее западные СМИ распространили сообщения о том, что якобы российские МиГ-29 будут переданы Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако попытка в очередной раз выдать желаемое за действительное провалилась по всем статьям. В поисках неведомых ливийских МиГ-29 авторы фейков взяли сообщения из сирийского сегмента СМИ и преподали их по-своему, отмечает Федеральное Агентство Новостей.