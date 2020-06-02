Войти
Российская газета

Military Watch высоко оценил эффективность подлодок проекта "Борей-А"

85
0
0
Источник изображения: rg.ru

В англоязычной прессе появилась публикация, посвященная российским атомным субмаринам проекта "Борей-А".

Мilitary Watch Magazine, в частности, пишет о поступлении на вооружение ВМФ России подводного ракетного крейсера "Князь Владимир", который является четвертой субмариной типа "Борей" и первой - проекта "Борей-А".

В публикации отмечается, что водоизмещение подлодок проекта "Борей-А" составляет 24 000 тонн, благодаря чему они являются одними из самых тяжелых подводных лодок в мире. При этом говорится о высоком уровень автоматизации подлодок, что облегчило управление и сделало достаточным экипаж из 107 человек.

Особое внимание уделяется вооружению этих субмарин. "На судах могут быть установлены 16 межконтинентальных баллистических ракет, каждая из которых имеет до 10 ядерных боеголовок. Это дает каждой подводной лодке, имеющей на борту до 160 стратегических ядерных боеголовок, достаточно огневой мощи, чтобы уничтожить несколько стран среднего размера", - пишет Мilitary Watch Magazine.

Также отмечается, что уровень шума этих субмарин в два раза ниже, чем у американских подлодок типа "Вирджиния". Это значительно повышает живучесть новых российских субмарин.

Еще одно преимущество "Борей-А" заключается в цене. Стоимость одной подлодки, по данным из открытых источников, составляет около 890 миллионов долларов, что вдвое меньше стоимости американского аналога класса "Огайо". При этом российские подлодки могут нести больше ракет, чем их предшественники.

Как пишет Мilitary Watch Magazine, ввод в эксплуатацию новых субмарин является частью комплексных усилий России по модернизации средств ядерного сдерживания.


Михаил Русин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Князь Владимир
Проекты
955 Борей
Ohio
Virginia АПЛ
Ядерный щит
Похожие новости
29.04.2014
Есть ли в России современное гидроакустическое вооружение? Часть 2
16.09.2013
Малые подводные лодки
25.03.2013
Российский флот - второй по величине в мире
08.08.2012
Как мы догнали и перегнали Америку
31.01.2011
Владычицы глубин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:31
  • 5
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 02.06 01:17
  • 167
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.06 00:51
  • 1
Россия предложила НАТО регламентировать понятие «опасное сближение» для авиации и флота
  • 02.06 00:49
  • 67
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 02.06 00:39
  • 23
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 02.06 00:23
  • 1
В России работают над созданием «орбитальных бензоколонок»
  • 02.06 00:15
  • 11
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 01.06 20:48
  • 24
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 01.06 20:32
  • 1
Спущено на воду головное грузопассажирское судно для Курильских островов
  • 01.06 20:26
  • 33
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 01.06 19:48
  • 1
Сломавшийся из-за санкций российский «Ресурс-П» заработал
  • 01.06 19:23
  • 46
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 01.06 18:13
  • 3
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 01.06 17:38
  • 5
«Разные задачи»: чем российские УДК отличаются от "Мистралей"
  • 01.06 17:35
  • 2
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники