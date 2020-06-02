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Российская газета

Министерство обороны Индии закупит 156 БМП-2

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Министерство обороны Индии закупит 156 боевых машин пехоты БМП-2. Военное ведомство уже одобрило сделку, сообщило Управление артиллерийских заводов Индии. На предприятии реализация программы "Делай в Индии" достигла 99,6 процента

Боевые машины БМП-2 производят на государственном военном заводе в округе Медак..

Лицензию на производство трех тысяч БМП-2 Индия получила еще в 1984 году. С того времени в стране уже выпустили около 2,5 тысячи машин. Как прокомментировали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудичеству, Индия не обращалась с заявлениями о покупке дополнительных партий машин пехоты.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
БМП-2
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