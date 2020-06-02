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Деловая газета "Взгляд"

Российская армия решила отработать новые способы действий

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Первые серийные танки Т-90М, переданные в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, апрель 2020 года
Первые серийные танки Т-90М, переданные в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, апрель 2020 года.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Вооруженные силы России отработают в начавшемся 1 июня летнем периоде обучения новые способы применения войск, сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

В понедельник он посетил Таманскую дивизию и провел занятие по военно-политической подготовке в одном из ее полков.

"Министром обороны в задачах для Вооруженных сил на 2020 год определено повысить качество проводимых мероприятий боевой подготовки войск (сил) до уровня не ниже оценки "хорошо" и, не снижая интенсивности боевой учебы, незамедлительно внедрять в нее новые, более эффективные способы применения войск", – передает ТАСС слова Евкурова.

Замминистра добавил, что в недавно завершившемся зимнем периоде обучения интенсивность боевой подготовки в войсках возросла, несмотря на все трудности, с которыми им пришлось столкнуться.


Дмитрий Зубарев

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