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Деловая газета "Взгляд"

Северный флот решили оснастить гиперзвуковым оружием

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Командующий Северным флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев
Командующий Северным флотом РФ вице-адмирал Александр Моисеев.
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Северный флот России получит на вооружение гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", – сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, совершенствуется противовоздушная оборона российского сегмента Арктики и северных рубежей страны.

"Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России – Северный морской путь. На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 "Триумф", – сказал командующий.

Напомним, в начале апреля головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" Северного флота ушел на Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты "Циркон" для проведения следующей испытательной стрельбы.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
С-400 Триумф
Циркон-С 3М22
Компании
БелОМО
Проекты
22350
Арктика
ГЗЛА
СФ
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