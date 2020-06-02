Северный флот решили оснастить гиперзвуковым оружием

Северный флот России получит на вооружение гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики. Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота", – сказал Моисеев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, совершенствуется противовоздушная оборона российского сегмента Арктики и северных рубежей страны.

"Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России – Северный морской путь. На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 "Триумф", – сказал командующий.

Напомним, в начале апреля головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" Северного флота ушел на Беломорскую базу на обслуживание и погрузку гиперзвуковой ракеты "Циркон" для проведения следующей испытательной стрельбы.

Дмитрий Зубарев