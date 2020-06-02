Ракетчики и зенитчики осваивают новейшие «Триумфы» и «Буки»

Военнослужащие зенитного ракетного полка, дислоцированного в Поволжье, с 1 июня приступили к переобучению на новейшую ЗРС С-400 «Триумф», а алтайские зенитчики - на новейший комплекс «Бук-М3», сообщил журналистам командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

«Завершением учебы станут начальные боевые стрельбы в ноябре на полигоне «Капустин Яр» Астраханской области», - сказал он.

Командующий войсками округа также отметил, что с 1 июня начата переподготовка личного состава зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Бийске, на зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».

«Переучивание проходит в учебном центре войсковой ПВО сухопутных войск в Оренбурге и в Военной академии войсковой ПВО им. маршала Советского Союза А.М.Василевского в Смоленске», - пояснил он.

В 2020 году на вооружение двух зенитных ракетных полков, дислоцированных на территории Свердловской и Самарской областей, поступит четыре комплекта ЗРС С-400. Личный состав уральского полка уже прошел переобучение в специализированном профильном учебном центре.