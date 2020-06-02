Подводные ракетоносцы готовятся к испытаниям новейшего оружия

Осенью этого года Россия проведет стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами с подводных лодок.

Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью «Красной звезде».

По его словам, проверка готовности ракетных подлодок стратегического значения в ходе стрельб станет итоговым мероприятием учебного года.

«В зоне ответственности Северного флота и при обеспечении наших сил спланированы испытания новых образцов морского ракетного и торпедного оружия . В ходе выполнения ими практических стрельб межконтинентальными баллистическими ракетами. Это мероприятие традиционно проходит в осенний период», - заявил вице-адмирал.

При этом Моисеев не назвал точные сроки и субмарины, которые будут задействованы.

Ранее сообщалось, что первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» состоится осенью с борта атомной подводной лодки «Белгород», которая является первым опытным носителем этих беспилотников, которые эксперты также называют оружием судного дня.