Войти
ЦАМТО

Десантники начнут летний период обучения на новой и модернизированной технике

85
0
0
Бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка"
Бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" во время демонстрационного показа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 1 июня. В ВДВ продолжают поступать новые и модернизированные образцы бронетанкового вооружения и техники, которые будут активно применяться в ходе летнего периода обучения.

В текущем году соединения, воинские части и подразделения ВДВ приняли на вооружение более 160 ед. техники, среди которых новейшие боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", модернизированные боевые машины десанта БМД-2КА-У, бронетранспортеры БТР-Д, БТР-82АМ и мастерские технического обслуживания МТО-УБ2.

Бронетанковое вооружение и техника поступила во все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

В январе этого года в рамках перевооружения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения на БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", появился очередной батальонный комплект техники в десантно-штурмовом батальоне гвардейского десантно-штурмового Черноморского имени Александра Невского полка, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
БМД-2
БМД-4
БТР-82
БТР-82А
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
19.12.2017
В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
19.05.2017
С небес на землю: Минобороны ускоряет перевооружение Сухопутных войск
26.04.2017
ВДВ покажут около трех тысяч единиц оружия и техники на парадах 9 мая
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
06.01.2014
ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.06 01:31
  • 5
"Батут не шутка": Crew Dragon пристыковался к МКС
  • 02.06 01:17
  • 167
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.06 00:51
  • 1
Россия предложила НАТО регламентировать понятие «опасное сближение» для авиации и флота
  • 02.06 00:49
  • 67
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 02.06 00:39
  • 23
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 02.06 00:23
  • 1
В России работают над созданием «орбитальных бензоколонок»
  • 02.06 00:15
  • 11
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 01.06 20:48
  • 24
Рогозин предложил немедленно приступить к созданию в РФ новой орбитальной станции
  • 01.06 20:32
  • 1
Спущено на воду головное грузопассажирское судно для Курильских островов
  • 01.06 20:26
  • 33
Генерал ВС Польши прокомментировал слова политика о «способности польского десантника остановить танк бутылкой бензина»
  • 01.06 19:48
  • 1
Сломавшийся из-за санкций российский «Ресурс-П» заработал
  • 01.06 19:23
  • 46
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 01.06 18:13
  • 3
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
  • 01.06 17:38
  • 5
«Разные задачи»: чем российские УДК отличаются от "Мистралей"
  • 01.06 17:35
  • 2
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники