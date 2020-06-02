Десантники начнут летний период обучения на новой и модернизированной технике

Бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" во время демонстрационного показа в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017".

ЦАМТО, 1 июня. В ВДВ продолжают поступать новые и модернизированные образцы бронетанкового вооружения и техники, которые будут активно применяться в ходе летнего периода обучения.

В текущем году соединения, воинские части и подразделения ВДВ приняли на вооружение более 160 ед. техники, среди которых новейшие боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", модернизированные боевые машины десанта БМД-2КА-У, бронетранспортеры БТР-Д, БТР-82АМ и мастерские технического обслуживания МТО-УБ2.

Бронетанковое вооружение и техника поступила во все соединения, воинские части и учреждения Воздушно-десантных войск.

В январе этого года в рамках перевооружения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения на БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", появился очередной батальонный комплект техники в десантно-штурмовом батальоне гвардейского десантно-штурмового Черноморского имени Александра Невского полка, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.