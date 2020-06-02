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ЦАМТО

Вооруженные силы Польши получили первые танки "Леопард-2PL"

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Источник изображения: Фото: grupapgz.pl

ЦАМТО, 1 июня. Консорциум "Польская оружейная группа" (Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – PGZ) объявил о поставке Вооруженным силам Польши первых двух танков, прошедших модернизацию до уровня "Леопард-2PL".

Как предполагается, работы по модернизации следующих трех танков будут завершены в течение ближайшей недели.

По заявлению президента правления PGZ Анджея Кенсбока, поставка первых танков является ключевым этапом программы "Леопард-2PL". Приемка этих машин открывает консорциуму возможность для поставки ВС Польши крупной партии ОБТ данной конфигурации.

В течение последних двух недель консорциум проводил завершающие испытания танков перед поставкой заказчику. По результатам испытаний приемочная комиссия приняла положительное решение. Первая партия "Леопард-2PL" поступит на вооружение 10-й бронекавалерийской бригады (Свентошув) 11-й бронекавалерийской дивизии.

Модернизация танков "Леопард-2А4" до стандарта "Леопард-2PL", в частности, включает замену гидравлических систем стабилизации орудия и привода башни электрическими, усовершенствование гладкоствольной пушки Rh-120 L44 при сохранении длины ствола 44 калибра и ее адаптацию к применению боеприпасов новых типов. ОБТ "Леопард-2PL" также оснащен модифицированными прицельно-наблюдательными комплексами командира и наводчика с тепловизионной камерой 3-го поколения KLW-1 ASTERIA. Башня оборудована дополнительными бронемодулями, установлена новая система пожаротушения. В рамках работ по модернизации все танки также проходят техническое обслуживание, которое в основном проводится силами польской оборонной промышленности. В частности, работы выполняются предприятиями Zaklady Mechaniczne Bumar-Labedy, "Промышленным центром оптики" (Przemyslowe Centrum Optyki S.A. – PCO S.A), Военным автотракторным заводом (Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne, г.Познань), механическим заводом "Тарнув" (Zaklady Mechaniczne "Tarnow" S.A.), Научно-производственным объединением механического оборудования OBRUM (г.Гливице) и компанией ROSOMAK S.A. Зарубежным партнером был выбран немецкий концерн Rheinmetall Landsysteme GmbH.

По заявлению руководства PGZ, работы по модернизации и восстановлению технического состояния ОБТ "Леопард-2А4" позволили предприятиям получить новые компетенции. Консорциум построил объекты для ремонта и снабжения и в настоящее время работает над обеспечением поставок запасных частей для "Леопард-2PL". Консорциум заявил о планах создания потенциала для восстановления и производства ряда танковых компонентов, проведения необходимой сертификации и вхождения в цепочку поставщиков комплектующих для этой техники. Учитывая долгосрочную перспективу эксплуатации "Леопард-2", это решение должно принести пользу как компании, так и заказчику в лице ВС Польши.

Как сообщал ЦАМТО, 28 декабря 2015 года МНО Польши подписало с консорциумом компаний ZM Bumar-Labedy и PGZ соглашение о модернизации 128 ОБТ "Леопард-2A4" ВС Польши к конфигурации "Леопард-2PL". Стратегическим зарубежным партнером консорциума была определена компания Rheinmetall. Стоимость этого соглашения составила 2,415 млрд. злотых (625,6 млн. долл.). Доля немецкой компании в программе модернизации составляет 220 млн. евро. В рамках соглашения 128 танков, поставленных СВ Польши из состава ВС Германии в 2002-2003 гг. (произведены в период 1985-1987 гг.), будут модернизированы к стандарту "Леопард-2PL". Соглашение содержало опцион на модернизацию к новому стандарту еще 14 поставленных в 2015 году танков "Леопард-2A4", который был реализован в июле 2018 года. Предполагалось, что первые модернизированные танки будут поставлены в 2019 году, но сейчас программа реализуется с опозданием на год. По данным Altair.com.pl, ее стоимость достигла 3,29 млрд. злотых.

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Страны
Германия
Польша
Продукция
Leopard-2
Rosomak КТО
Компании
Rheinmetall
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