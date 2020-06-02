На сегодняшний день доля современного вооружения на Северном флоте превышает 60 проц.

ЦАМТО, 1 июня. С каждым годом доля современного вооружения на флоте неуклонно растет. На сегодняшний день она уже превышает 60 проц., заявил в интервью газете "Красная звезда" командующим Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Ниже приведен фрагмент интервью А.Моисеева, где он отвечает на вопрос газеты "Красная звезда" о поступлении новых образцов техники и вооружения.

"Только в текущем году на Северный флот планируется поступление шести надводных кораблей, подводных лодок и катеров".

В ближайшее время боевой состав пополнят ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", которые успешно прошли государственные ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях.

На завершающем этапе заводские ходовые испытания и большого десантного корабля "Петр Моргунов", который также в скором времени станет в строй боевых единиц флота.

С ожидаемым приемом атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань" значительно возрастут боевые возможности группировки носителей высокоточного оружия.

22 мая спущен на воду третий фрегат проекта 22350 – "Адмирал Головко". Он также со временем пополнит боевой состав Северного флота. Новейшие корабли данного проекта уже успели хорошо зарекомендовать себя – в прошлом году фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" совершил первый кругосветный поход.

На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 ед. вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики.

Продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота.

Мы успешно эксплуатируем и другие новейшие образцы морской техники, поступившие на вооружение в последние годы. В их числе – уникальное по своим возможностям многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", океанографическое исследовательское судно "Янтарь", дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", новейший средний морской танкер-снабженец ледового класса "Академик Пашин", противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок".

Касаясь перспектив развития ситуации в Арктике, А.Моисеев в интервью "Красной звезде" сказал следующее.

"Министерство обороны уделяет первостепенное внимание укреплению обороноспособности государства в Арктическом регионе. Совершенствуется система противовоздушной обороны российского сегмента Арктики и северных рубежей нашей страны. Под надежной защитой находится национальная транспортная коммуникация России – Северный морской путь.

На архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 "Триумф".

На севере Республики Саха (Якутия) расположились подразделения нового зенитного ракетного полка, оснащенные ЗРС С-300. Вместе с ракетчиками на боевое дежурство заступили расчеты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации, дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный.

Ежегодно силы и войска Северного флота отрабатывают межвидовое взаимодействие с подразделениями и частями ВДВ, ВКС и сил специальных операций других военных округов в Арктической зоне.

Здесь, в Арктике, уже заложен надежный фундамент для развития и совершенствования военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов и континентальном побережье созданы уникальные административно-жилые комплексы, в которых на ротационной основе несут боевое дежурство наши военнослужащие.

Северный флот единственный в мире имеет самое большое количество аэродромов, действующих в Заполярье. Часть из них расположена на островах Северного Ледовитого океана. Нынешней весной был введен в строй новый всесезонный аэродром Нагурская на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Если раньше он был ледовым и действовал только в зимний период, то с текущего года новая взлетно-посадочная полоса будет круглогодично принимать самолеты практически всех типов".

Сегодня Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот отмечает 287-ю годовщину со дня своего образования.