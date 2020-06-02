Николай Евменов: в состав флота до конца 2020 года будут приняты 35 кораблей и судов различных классов

ЦАМТО, 1 июня. На заседании Военного совета ВМФ, которое состоялось в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подвел итоги деятельности и подготовки сил и войск ВМФ в зимнем периоде обучения и поставил задачи на летний период обучения 2020 года.

Как сообщает газета "Красная звезда", главнокомандующий Военно-морским флотом подчеркнул, что "ВМФ России в зимнем периоде обучения проводил активную боевую подготовку по надводной, подводной, воздушной и береговой составляющим. Наплаванность надводных кораблей в зимнем периоде составила более около 5300 суток, подводных лодок – свыше 1000 суток. Налет в морской авиации превысил 12800 часов, что составляет более 100% от плана".

В береговых войсках подготовлено свыше 20 ракетных дивизионов, а воздушно-десантная подготовка в береговых войсках составила около 9500 прыжков.<…>

"В соответствии с планом деятельности Министерства обороны Российской Федерации в зимнем периоде обучения на воду спущены очередные серийные корабли океанской зоны – корвет "Ретивый" и фрегат "Адмирал Головко". Это показатель того, что в нашей стране эффективно реализуется Государственная программа кораблестроения. В ближайшее время Военно-морской флаг будет поднят на успешно завершившем государственные испытания, атомном ракетном подводном крейсере "Князь Владимир". Будет поднят флаг и на фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов". Всего в состав флота до конца 2020 года будут приняты 35 кораблей и судов различных классов", – цитирует "Красная звезда" главкома ВМФ России.

Главком, также обратил внимание на то, что одной из важнейших задач в летнем периоде обучения станет проведение главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте. "На коллегии Министерства обороны Российской Федерации был представлен и получил одобрение министра обороны Российской Федерации доклад о порядке проведения главного военно-морского парада, который состоится 26 июля 2020 года в Санкт-Петербурге, Кронштадте, на флотах и в пункте базирования Тартус", – сообщил адмирал Николай Евменов.

На Военном совете ВМФ также обсуждались, вопросы организации и выполнения мероприятий боевой подготовки в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), уточнены и утверждены задачи на летний период обучения.

Как отметил главком ВМФ, "в летнем периоде обучения, и этот вопрос мы обсудили на Военном совете ВМФ, будет уделено большое внимание состоянию и совершенствованию боевых возможностей морской пехоты и береговых войск. Нам необходимо иметь в составе Военно-морского флота морскую пехоту, всесторонне подготовленную, оснащенную современным оружием и военной техникой, способную в кратчайшие сроки выполнить поставленные задачи как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок".

"Военно-морской флот продолжит в летнем периоде выполнять задачу военно-морского присутствия в Мировом океане, освоения арктической зоны, испытания новой техники и вооружений, которыми оснащаются флоты. На должном уровне будет поддерживаться потенциал группировок атомных подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах. Продолжится серийное строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, патрульных кораблей проекта 22160 для Черноморского флота, малых ракетных кораблей проекта 22800 для Балтийского флота, а также кораблей противоминной обороны проекта 12700" – заявил в интервью "Красной звезде" главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"В летнем периоде обучения также будет уделяться особое внимание дальнейшему совершенствованию работы органов военного управления флотов по контролю за выполнением ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов в рамках гособоронзаказа на 2020 год", – сказал адмирал Николай Евменов.