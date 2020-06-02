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ЦАМТО

Украинское КБ "Луч" отчиталось об успешных испытаниях крылатых ракет Р-360

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Пуск ракеты Р-360 комплекса «Нептун»
Пуск ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Источник изображения: ukroboronprom.com.ua

ЦАМТО, 1 июня. Украинское КБ "Луч" (входит в концерн "Укроборонопром") отчиталось об успешных испытаниях крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун", передает "РИА Новости".

Испытания проходили на полигоне Алибей в Одесской области. Цели находились в Черном море: одна на расстоянии 110 км от места пуска, вторая – 85 км. По словам О.Коростелева, ракеты за 10-15 км до назначенных объектов снизились до пяти метров над уровнем моря и поразили цели с интервалом в две секунды, отмечает агентство.

По данным "РИА Новости", крылатая ракета Р-360 весит 870 кг и может нести боеголовку массой 150 кг. Дальность пуска – до 280 км, скорость – около 900 км/ч, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Предусмотрены варианты корабельного, наземного и воздушного базирования.

Как заявил "РИА Новости" член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, "Нептун" представляет собой версию советских Х-35.

"Сейчас они ее переделали, чтобы могли выпускать без российских поставок на собственных предприятиях. Ракета представляет собой устаревшую версию американского "Гарпуна" по основным характеристикам", – заявил эксперт.

К.Сивков добавил, что Россия располагает оружием, дальность которого в два-два с половиной раза превосходит украинские ракеты.

В то же время, он признал, что "Нептун" следует расценивать как потенциальную опасность, однако Россия готова ей противостоять.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Х-35
Компании
Луч КБ
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